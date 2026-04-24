007 First Light – Jouez selon vos règles et devenez le James Bond que vous voulez

Nous sommes à un mois de la sortie de 007 First Light et le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeu est attendu au tournant. Les fans de la licence rongent leur frein depuis 2021 et la sortie de Mourir peut attendre, et sont toujours dans l’expectative de savoir qui reprendra le smoking de l’agent au service secret de Sa Majesté dans le prochain film de Denis Villeneuve. Depuis la diffusion des premières bandes-annonces et autres images de gameplay, 007 First Light intrigue et promet une expérience purement bondienne qui ne laissera pas de côté l’héritage si particulier du personnage créé par Ian Fleming. Qu’il s’agisse du générique composé et interprété par Lana Del Rey ou des derniers détails de gameplay, First Light compte bien prendre sa mission hommage à bras le corps.

Nous le savions déjà, le titre ira puiser dans les mécaniques de gameplay des Hitman d’IO Interactive. Les premières séquences de jeu dévoilées lors du State of Play nous promettaient des séquences d’action à couper le souffle et jusqu’au boutisme. Mais une crainte pointait le bout de son nez : ces séquences époustouflantes ne seront-elles qu’une petite partie de l’expérience ? IO Interactive compte-t-il baser le gros de l’expérience First Light sur l’infiltration ? Aujourd’hui, presque tous nos doutes se sont envolés grâce à la vidéo Rules of Spycraft.

« Il y a des fois dans la vie ou tuer n’est pas jouer »

Dans cette vidéo, les développeurs d’IO Interactive montrent les tenants et aboutissants des différentes phases de gameplay que vous pourrez adopter selon l’envie. Vous aurez le choix entre action pure et furtivité, mais chacune de ces branches aura ses spécificités. En choisissant l’action, James pourra jouer du pistolet, ramasser de manière dynamique les armes à feu des adversaires, leur lancer au visage, tirer dans les jambes, se mettre à couvert et passer au corps à corps quand la situation l’exige. Les mouvements sont fluides et Bond est relativement agile, lui permettant donc de glisser sur une table pour aller placer sa pointure 43 dans la tête de l’ennemi le plus proche.

Mais que serait James Bond sans ses gadgets ? Entre chaque mission, l’agent 007 pourra passer une tête au laboratoire de Q pour mettre la main sur de nouveaux gadgets. Certains aideront le commandeur Bond lors de ses échauffourées, tandis que d’autres lui permettront de faire diversion et de tuer des adversaires sans être vu lors des séquences d’infiltration. Le choix des gadgets ira donc forcément de pair avec votre approche.

Rien de bien neuf si ce n’est un ajout dont IO Interactive a l’air d’être plutôt fier : le bluff. Au cours de ses aventures cinématographiques, James Bond a toujours fait preuve de beaucoup d’insolence, de flegme et de débrouillardise et il en sera de même pour le Bond de Patrick Gibson. Lors d’une infiltration qui manque de capoter ou à l’issue d’un combat incertain vous pourrez, si votre jauge d’instinct est suffisamment pleine, tromper les gardes en noyant le poisson lors de séquences dialogues qui mettront en avant le charisme et le talent d’improvisation. Toutefois, cette mécanique ne fonctionnera pas sur tous les ennemis.

Rien que pour vos yeux ?

Mais est-ce que toutes ces mécaniques seront introduites de manière fluide et organique à la boucle de gameplay ? Est-ce que 007 First Light sera plus qu’un ersatz de Hitman et Uncharted ? Les premières images montrées nous orientaient clairement en ce sens : quelques gunfights explosifs, de l’infiltration et des missions clairement créées pour orienter les joueurs à recommencer les chapitres. Mais cette vidéo Rules of Spycraft rassure. Les joueurs souhaitant poursuivre l’expérience Hitman pourront se faire plaisir avec 007 First Light, et les autres à la recherche d’un jeu d’action héritier des séquences pétaradantes du 007 Blood Stone de 2010 seront aux anges.

Ainsi, les développeurs montrent qu’ils ne se contenteront pas de proposer un amalgame de ce qui fonctionne aujourd’hui dans la sphère du jeu vidéo blockbuster. Depuis un moment, nombreux sont les jeux à baser le gros de leur boucle de gameplay sur une copie conforme de ce que nous pouvions retrouver dans Uncharted depuis 2007 mais également dans le reboot de Tomb Raider de 2013. Un système de couverture, quelques phases de plateforme scriptées et des combats prenant la forme d’arènes de plus en plus moroses. Certaines propositions ont réussi à tirer leur épingle du jeu au beau milieu de cette avalanche de cover-shooter sans âme comme Spec Ops: The Line ou encore Max Payne 3. Ces derniers proposaient bien plus qu’une recette de jeu d’action qui avait fait ses preuves depuis plusieurs années.

007 First Light compte bien bousculer la formule en proposant plusieurs boucles de gameplay qui pourront être utilisées d’un bout à l’autre de la mission ou bien combinées un peu à la manière d’un Splinter Cell: Blacklist. 007 First Light est attendu le 27 mai sur PC, PS5, Xbox Series et cet été sur Switch 2.