007 First Light – Le State of Play qui m’aimait

Qui dit agent d’exception, dit événement d’exception. Ce mercredi 3 septembre s’est tenu un State of Play dédié au prochain jeu d’IO Interactive : 007 First Light. Cet événement en ligne de 30 minutes nous a permis de voir de plus près le gameplay et les mécaniques globales de jeu. Présenté par Hakan Abrak, le réalisateur, la vidéo nous présente une mission du jeu et les différentes approches possibles. Armez votre Walther PPK et votre montre gadget, et voyons ce que proposera cette nouvelle aventure du plus célèbre des agents secrets.

Votre mission, si vous décidez de l’accepter

La mission présentée vous mettra sur les traces de l’agent renégat 009. En arrivant au volant d’une voiture dans l’enceinte d’un domaine privé, vous devrez faire preuve de discrétion pour infiltrer les lieux. Vous avez donc le choix de discuter avec les différents PNJ ou d’utiliser les différents objets (un pass) que vous aurez trouvés au préalable pour dégager le passage. Mais vous aurez également la possibilité, tout comme dans Hitman, de contourner la menace pour vous infiltrer de manière discrète ou plus frontale.

Une fois dans la place, d’autres options de dialogues sont possibles, comme se servir du charisme légendaire de l’agent 007 pour bluffer auprès des PNJs. Si l’option ne fonctionne pas, vous devrez faire preuve d’ingéniosité pour avancer : tirer, vous cacher, pirater les caméras ou les objets de l’environnement, ou encore scanner les pièces pour au mieux éviter les menaces.

Après une ellipse et une courte course poursuite au volant d’une voiture, vous arriverez sur un tarmac où le gros du gameplay d’action nous est montré. Vous pourrez vous mettre à couvert, tirer, récupérer des armes au sol, vous battre au corps-à-corps, procéder à des désarmements rapides ou encore courir comme un dératé sous les tirs des ennemis. Cet échange de tirs se clôt sur James poursuivant un avion paré au décollage. Après un abordage qui ferait rougir Tom Cruise, Bond détourne l’avion mais se retrouve très vite dans les airs, en chute libre, à la recherche d’un parachute. Ainsi se termine cette présentation. Que pouvons-nous en retenir ?

Le panache des plus grands films James Bond

Après avoir digéré les images de cette longue séquence de gameplay, plusieurs choses nous sont venues à l’esprit. Tout d’abord, les séquences d’enquête et d’infiltration, même si elles sont indissociables de l’esprit même de James Bond, ressemblent un peu trop à celles présentes dans les Hitman d’IO Interactive. Même si la mécanique du bluff est un plus non négligeable, cette boucle avait déjà vieilli à la sortie d’Hitman 3. L’ajout du piratage et du scannage, qui n’est pas sans rappeler le premier Watch Dogs, permettra, espérons-le, d’apporter un peu plus de fraîcheur dans la boucle.

Pour ce qui est des séquences d’action, James semble plus à l’aise que l’agent 47 pour se mouvoir et affronter les menaces. La boucle de gameplay semble incroyablement satisfaisante : pouvoir courir sur un ennemi et le désarmer directement avant de retourner l’arme contre son propriétaire, le corps-à-corps qui s’adapte à l’environnement (chuter comme Jason Bourne avec l’ennemi dans les bras depuis une hauteur, pousser un ennemi par une porte d’avion…) mais aussi la destruction des décors et des couvertures lors des échanges de tirs, l’ensemble transpire un esprit James Bond ère Daniel Craig qui n’est pas pour nous déplaire.

Les morceaux de bravoure de la démo, tous spectaculaires, semblent s’inspirer des meilleurs : la poursuite derrière l’avion cargo rappelant l’introduction de Mission: Impossible – Rogue Nation et le climax de Tuer n’est pas jouer, la chute en plein air en clin d’œil à Uncharted 3, les échanges de James avec son environnement ne sont pas sans rappeler les piques insolentes et charmeuses de Pierce Brosnan dans Demain ne meurt jamais… L’ensemble profite d’un soin particulier qu’il s’agisse de ces influences et de sa mise en scène, et l’amour des développeurs pour la licence James Bond apparaît à chaque image.

Si nous devions émettre quelques réserves, nous citerions les courses poursuites en voitures et les déplacements du personnage. Les phases en voiture semblent bien molles (rappelant les séquences de conduite très moyenne du jeu 007 Blood Stone) et James se téléporte et glisse sur le sol à certains moments pour arriver proche d’un ennemi. Il ne s’agit là que de soucis techniques qui seront probablement réglés d’ici la sortie.

Le casting de cette aventure a également été officialisé avec Patrick Gibson (le jeune Dexter Morgan) dans le costume de James Bond, Priyanga Burford dans le tailleur de M, Kiera Lester en tant que Miss Moneypenny ou encore Lennie James (Morgan de The Walking Dead) dans le rôle du chef du programme 00 Greenway. Un casting très excitant qui à coup sûr nous offrira de belles performances.

Enfin, ce State of Play exclusif se clôt sur l’annonce de la date de sortie. 007 First Light sortira sur PlayStation 5, Xbox Series et PC le 27 mars 2026 et nous avons drôlement hâte.