Quelles sont les sorties jeux video du mois de juin 2026 ?

Entre blockbusters très attendus, retours de licences cultes et quelques surprises venus bosculer le calendrier, juin 2026 s’annonce comme un mois charnière pour les joueurs. À l’approche de l’été les éditeurs dégainent leurs titres phares et promettent un début de saison riche en découvertes, en émotions et en défis. Voyons sans plus tarder ce que nous réservent les sortie jeux video de juin 2026 :

PlayStation 5

CALX – 04/06

Gothic Remake – 05/06

Solar Punk – 08/06

Copa City – 16/06

Denshattack! – 17/06

Hell Let Loose: Vietnam – 18/06

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales – 18/06

Maseylia: Echoes of the Past – 19/06

Dead or Alive 6: Last Round – 25/6

Xbox Series

Final Fantasy VII: Rebirth – 03/06

CALX – 04/06

Gothic Remake – 05/06

Solar Punk – 08/06

Copa City – 16/06

Denshattack! – 17/06

Hell Let Loose: Vietnam – 18/06

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales – 18/06

Maseylia: Echoes of the Past – 19/06

Dead or Alive 6: Last Round – 25/6

Nintendo Switch 2

Final Fantasy VII: Rebirth – 03/06

Solar Punk – 08/06

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales – 18/06

Maseylia: Echoes of the Past – 19/06

Star Fox – 25/06

PC

CALX – 04/06

Gothic Remake – 05/06

Solar Punk – 08/06

Crushed in Time – 10/06

Wishspire – 10/06

Spacecraft – 10/06

Copa City – 16/06

Denshattack! – 17/06

Hell Let Loose: Vietnam – 18/06

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales – 18/06

Maseylia: Echoes of the Past – 19/06

Dead or Alive 6: Last Round – 25/6

Sur quel(s) titre(s) allez-vous jeter votre dévolu ? Dites-le-nous en commentaire et rendez-vous dès le mois prochain pour la suite des réjouissances. Et en attendant, bon jeu !