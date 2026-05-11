Un nouveau jeu Star Fox et un changement de stratégie chez Nintendo ?

C’est au travers d’un Star Fox direct surprise que Nintendo a annoncé la nouvelle : Star Fox revient sur Switch 2 dès le mois de juin. Nouvelle direction artistique, environnements inédits et mécaniques originales : Nintendo a brossé les fans dans le sens du poil pour les 33 ans de la saga. Mais certains restent sceptiques : ce regain d’intérêt de l’éditeur pour sa licence peu exploitée serait un cadeau pour les fans réclamant à corps et à cris une suite depuis tant d’années, ou simplement un moyen d’appuyer de futures sorties au cinéma bien plus lucratives ?

Starfox 4 ou Starfox remake turbo édition ?

La première réaction a été de se réjouir du nouvel opus Star Fox qui sera disponible le 25 juin sur Nintendo Switch 2. Après tout, le nombre d’exclusivités de la console ne crève pas le plafond, une de plus est toujours bonne à prendre. En outre, dans un contexte où la politique des exclusivités suscite des débats chez les joueurs et des interrogations chez Playstation et Xbox, il est réconfortant de savoir que Nintendo continue de camper sur ses positions.

Mais la surprise et la joie ont rapidement laissé la place aux doutes. À commencer par les choix du design des héros, animaux anthropomorphes. Certains sont assez rebutés par leur aspect « dérangeant », quand d’autres saluent la démarche de pleinement embrasser la composante S-F de l’univers. On aurait pu s’attendre à un retour des marionnettes originales ou à un modèle calqué sur celui du film Mario Galaxy, des options qui aurait été moins clivantes.

L’autre sujet qui fâche est que le jeu soit un remake. Beaucoup attendaient un véritable épisode original à la manière d’un Star Fox Adventure ou une suite/réimagination comme l’a fait Star Fox Zero. Les détracteurs sont formels : c’est encore un remake de Star Fox 64 qui était lui-même celui de Star Fox Super Nintendo. La pilule est donc véritablement difficile à avaler.

Ce Star Fox Switch 2 reprend bien comme base le jeu de Q-Games sortie en 2011 sur 3DS qui avait remis au goût du jour Lylat Wars. Cependant, il faut reconnaître que cette version semble très chiadée et qu’elle comportera un lot important d’ajouts : une campagne entièrement doublée en plusieurs langues, des missions, des environnements et des chemins supplémentaires, ainsi qu’un mode en ligne inédit. Ce dernier pourrait être un atout particulièrement vendeur puisqu’il sera compatible avec la fonction Gameshare permettant de jouer en co-op à quatre en local avec un seul jeu (mais quatre consoles).

Nintendo, du jeu vidéo mais pas que

L’annonce de ce remake, longtemps resté à l’état de rumeur, conforte beaucoup de gens sur la véracité d’autres bruits de couloir, notamment le remake d’Ocarina of Time. Le lien entre ce Star Fox et la présence du personnage dans le dernier film Mario est évident. Et à l’approche de la sortie du film The Legend of Zelda, il serait dommage de se priver de sortir un jeu dans la foulée.

Jusqu’à présent, Nintendo s’était contenté de publier de simple remasters des jeux Mario qui avaient inspiré les films. La décision de s’atteler à une refonte complète des graphismes et du gameplay des opus cultes des licences détenues par la firme, pourraient trahir la volonté de séduire un nouveau public et pas seulement les nostalgiques.

Peut-être que la réimagination de Donkey Kong dans son dernier jeu représentait les prémices d’un virage pour Nintendo qui se déciderait à exploiter les nombreux univers de son catalogue très fourni autrement qu’en sortant occasionnellement un Smash bros. En parallèle, Nintendo semble déjà se tailler une bonne place dans le marché des adaptations cinématographiques de jeux grâce à des succès commerciaux salués pour leur direction artistique (les deux Super Mario pèsent déjà trois milliards au box-office).

Nintendo a maintenant bien avancé dans sa stratégie de diversification de ses activités (goodies, films, parc d’attraction, musée…) et pour l’instant les projets mis en place portent leurs fruits. Après tout, les succès au cinéma peuvent stimuler les ventes de jeux et inversement. Ce qu’il reste à déterminer c’est si la chaîne créative va se maintenir ou si elle évoluera.