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Un nouveau jeu Star Fox et un changement de stratégie chez Nintendo ?

Starfox est annoncé sur Switch 2

Matt Parker

Quand je sors mon nez d'un comics, c'est pour prendre en main ma manette. Touche à tout, à la recherche de beauté dans les détails, mais de préférence au milieu d'un combat épique ampli de tension !

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StarFox


    • Développeur :

      Nintendo

    • Genre : Action
    • Date de sortie : 25/06/2026
    Switch 2PS5PCSwitchXbox Series...

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