Critique Super Mario Galaxy Le Film – De la poudre (d’étoile) aux yeux

Pour fêter les 40 ans du plombier moustachu, Nintendo a choisi de sortir un deuxième film plutôt qu’un nouveau jeu 3D. Suite directe d’une première aventure sortie en 2023, ce Super Mario Galaxy Le Film adapte l’un des opus les plus marquants de la carrière de Mario. La Princesse Harmonie est enlevée par Bowser Jr, et c’est aux deux frangins et à Peach de partir à sa rescousse.

Le premier film Super Mario avait séduit une grande partie du public, mais avait laissé la critique beaucoup plus mitigée. Jugé trop référentiel et pas assez construit par les uns, et vu comme une adaptation fidèle de l’univers du plombier par d’autres… Sa suite Super Mario Galaxy réussit-elle enfin à mettre tout le monde d’accord ?

Commençons par l’évidence, et par le gros point fort du film : visuellement, les équipes d’Illumination régalent. L’univers de Mario, les différentes planètes, les personnages sont fidèlement retranscrits, comme dans le premier opus. C’est coloré, c’est fun, ça joue avec différents styles graphiques, les animations sont fluides… On en prend plein les yeux, et le spectateur attentif s’amusera à trouver tous les détails cachés dans le décor ou dans la bande-son. C’était aussi l’une des réussites du film de 2023, et cette suite s’inscrit dans la même lignée.

Difficile de parler du scénario déjà maigre sans en dévoiler toutes les surprises. C’est bien là que le bât blesse… Les jeux Mario ne sont pas connus pour la profondeur de leurs histoires, et c’est surtout le gameplay qui fait tout leur attrait. Le passage du jeu vidéo au grand écran souffre de la comparaison. Ici, on a plus l’impression de voir un enchaînement de scènes, certes avec un fil rouge, mais dont les enjeux tiennent sur un post-it.

On saluera quand même la relation mignonne entre les deux frères, le développement du personnage de Peach, et le traitement touchant de Bowser et de son fiston. Yoshi, qui arrive dans cet opus, est aussi un ajout amusant (et une opportunité de vendre de nouveaux jouets). Si ce n’est clairement pour l’histoire qu’on va voir Super Mario Galaxy, on passe quand même un bon moment et on ne voit pas passer les 1h40 que dure le film.

Super Mario: Endgame

On pourrait se dire que c’est finalement là tout ce qu’on demande à une adaptation d’un jeu Super Mario. Mais une fois sorti de la salle, on se dit qu’on s’est quand même un peu fait avoir. Justement, cet enchaînement de péripéties sans vrais liens les unes avec les autres donne surtout la sensation que Nintendo a agité un trousseau des clés devant nous pendant 1h40, pour ne surtout pas nous laisser le temps de réfléchir à ce qu’on avait sous les yeux.

Comme son prédécesseur, Super Mario Galaxy, le film repose énormément sur une débauche de clins d’œil, de citations et d’easter eggs. Si les fans inconditionnels de Nintendo présents lors de notre séance étaient apparemment ravis, on peut regretter que le film y ait autant recours pour garder le spectateur attentif. Au bout d’un moment, on a surtout la sensation que chaque image nous crie « regarde ! Tu as vu ! C’est une référence ! ». Oui, on a vu…

Nintendo semble reprendre la recette de Marvel, pour le meilleur et pour le pire. On pense notamment à l’humour omniprésent (mais qui avait le mérite d’être efficace auprès des enfants comme des plus grands dans la salle), mais aussi aux nombreux caméos. Ce n’est plus une surprise, Fox McCloud est de la partie, tout comme d’autres personnages Nintendo, certes plus obscurs, mais que les fans de la franchise reconnaîtront.

De là à y voir la promesse d’un futur film Smash Bros, il n’y a qu’un pas. La scène post-générique (là aussi, même modèle que chez Marvel) qui vient introduire un autre personnage de l’écurie Nintendo confirme cette impression. Les ficelles sont visibles, peut-être trop, mais les réactions enthousiastes des spectateurs lors de notre séance prouvent que la formule est efficace sur une partie du public.

On ne peut pas dire que Super Mario Galaxy Le Film soit une mauvaise adaptation du jeu. L’univers est totalement respecté, et comme dans le premier opus, le métrage essaie d’intégrer intelligemment les bonus et les phases de plateforme. C’est surtout le scénario un peu expédié et les easter eggs à outrance qui pourront rebuter le spectateur qui ne connaît Mario que de loin.

Finalement, on a affaire à un bon film pop-corn, qui réussit très bien si on n’en attend pas plus que cela, et qui sera parfait pour divertir toute la famille pendant les vacances de printemps qui arrivent.