Silent Hill: Townfall – La peur et les grésillements trouveront un chemin le 24 septembre

Lors du State of Play de février dernier, nous avions eu droit à une bien jolie bande-annonce pour le spin-off Silent Hill: Townfall. Aujourd’hui, toujours par le biais de l’événement State of Play, Annapurna Interactive, Konami et Screen Burn en montrent un peu plus sur leur prochain cauchemar brumeux et en profitent pour dévoiler la date de sortie fixée au 24 septembre 2026.

In my restless dreams i see that town… St. Amelia

La nouvelle bande-annonce nous en montre un peu plus sur l’ambiance globale et la ligne directrice qu’empruntera Silent Hill: Townfall. Nous suivons toujours Simon, un homme happé et perdu dans les rues de l’île écossaise de St. Amelia dans les années 90. Le protagoniste semble se réveiller de manière cyclique au bord de l’eau, la mémoire défaillante et embrumée. Les seuls indices de sa vie d’avant en sa possession sont une perfusion et un bracelet d’hôpital.

Et la métaphore du milieu médical semble prendre encore plus d’ampleur dans la bande-annonce du jour. Une infirmière répondant au nom de Zoé communique avec Simon et le guide dans les dédales de la ville, et le priant de revenir vers elle. Une figure du passé occultée par un traumatisme ? Une projection maléfique présente pour punir Simon comme un certain Pyramid Head ? De là à faire un parallèle avec l’infirmière Lisa de Silent Hill 1 et Origins, il n’y a qu’un pas.

Les créatures rencontrées par Simon lors de sa longue décente aux enfers semblent elles aussi sortir d’un hôpital avec tout un tas d’excroissances cancéreuses présentes sur les corps et les chairs. Simon est-il en plein deuil d’une personne emportée par la maladie ? Est-il lui-même un mort en sursis ? Le deuil, la culpabilité et le chemin vers l’acceptation étant les thèmes récurrents de la saga, Silent Hill: Townfall semble s’orienter vers une de ses dimensions en y apportant un regard déjà abordé dans le second opus : celui de la maladie.

Un gameplay plus que jamais ancré dans la narration

En plus d’adopter une vue FPS, Silent Hill: Townfall se dote d’une autre nouveauté : le CRTV. L’objet, un petit téléviseur/radio analogique portable, servira à Simon à communiquer avec les autres protagonistes rencontrés, mais également lors de la résolution des énigmes et des phases d’infiltration. Dans Townfall, il y aura deux options face aux créatures : le combat ou la fuite et la dissimulation. Dans le second cas, le CRTV sera d’une grande aide, l’appareil étant relié au système vidéo et radio de la ville. L’observation et la patience seront donc de mise, et la petite télévision portable ne sera pas de trop pour savoir quand avancer ou quand fuir.

Mais le CRTV ne sera pas le seul élément essentiel à la résolution des énigmes qui jalonnent l’odyssée de Simon. Les développeurs ont insisté sur un point : les énigmes et puzzles seront intégrés à l’histoire de manière organique. Ils n’occasionneront pas de pause dans la partie et ne seront pas considérés comme des séquences superposées sur la couche de gameplay principale. Cette dimension de mystères à résoudre est la principale motivation de Simon (et par extension du joueur) pour tenter de comprendre ce qui se passe derrière le brouillard.

Alors qu’attendre de Silent Hill: Townfall ? Est-ce qu’il sera, à la manière de Silent Hill f, un épisode anthologique de la saga ? Une histoire qui se déroulera loin de la petite ville étasunienne mais qui portera dans son âme les thématiques et la force de Silent Hill ? Force est de constater qu’après les annonces de sorties fréquentes des opus de la saga, Konami tente de donner un nouveau visage à la licence avec différents essais qui, pour le moment, se sont soldés par de beaux succès tout comme Silent Hill f et le mal aimé Short Message.

Espérons qu’il en soit de même avec Townfall, réponse le 24 septembre sur PC et PlayStation 5.