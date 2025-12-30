Un Silent Hill chaque année, la très mauvaise idée de Konami

Tout ou rien ! Les fans ont réclamé pendant des années un nouveau jeu Silent Hill, se berçant d’illusions et voyant des indices là où il n’y en avait pas. Il leur aura fallu patienter une bonne douzaine d’années et deux générations de machines entre le dernier épisode à peu près potable de la série (Silent Hill: Downpour, 2012) et son retour en grande forme avec le remake de Silent Hill 2 par Bloober Team, en 2024.

On oublie volontairement certains épisodes douloureux, comme la purge Book of Memories, pourtant développé par le solide studio WayForward (PS Vita, 2012) ou la série interactive Silent Hill Ascension (2014), qui ont toutefois leur intérêt quand on pense au traitement que subissent les sagas devenues des « licences ».

Car Konami, après avoir négligé la série pendant plus d’une décennie, a des projets pour elle. Et le très bon accueil réservé au remake de Silent Hill 2 (plus de 2,5 millions de copies écoulées au dernier pointage) ne doit pas y être étranger. C’est ainsi que dans un article consacré aux projets des différents studios japonais pour l’année à venir (repéré par Polygon), sorte de carte de vœux de l’industrie japonaise du jeu vidéo, Famitsu recueille ces paroles du producteur de Silent Hill, Motoi Okamoto :

« Nous souhaitons essayer de sortir environ un titre par an, incluant des titres annoncés et non annoncés. Je ne sais pas jusqu’où cela peut aller, mais je veux faire de mon mieux en tant que producteur de la série Silent Hill. »

Quand on pense Silent Hill, on pense d’abord au scénario et à l’ambiance. À la musique, aussi. Un Silent Hill n’est pas de ces jeux dans lesquels il suffit d’ajuster telle ou telle mécanique de gameplay, ou de mettre à jour le roster de personnages et le moteur graphique pour sortir un nouveau jeu. Silent Hill n’est ni Call of Duty, ni FIFA (EA Sports FC). S’il ne serait pas complètement aberrant de réutiliser certaines portions de cartes d’un jeu à l’autre, avec un scénario qui s’y prête (après tout, Resident Evil nous fait revenir à Racoon City depuis des années !), cela aurait tout de même ses limites (à nouveau, regardons comment Resident Evil nous fait revenir à Racoon City !).

Motoi Okamoto évoque des jeux déjà annoncés, et d’autres qui restent à être annoncés. On sait déjà que dans les prochains mois pourrait sortir Silent Hill: Townfall, au développement un peu compliqué et dont on n’a pas encore de date de sortie officielle, même si une fuite provenant d’un revendeur mexicain avançait mars 2026. Après son remake du second épisode, Bloober Team s’est attelé à travailler sur une relecture du tout premier jeu, qui pourrait sortir en 2027 ou 2028. Si on y ajoute au moins un projet encore non annoncé, comme évoqué par Okamoto, nous voilà bien parti pour voir sortir un épisode par an pendant les trois prochaines années…

Et ensuite ? Tout dépendra du succès de ces prochains jeux. Alors faut-il espérer que ces titres ne rencontrent qu’un succès mitigé, afin d’éviter que la licence ne se fasse essorer à coups de « Book of Memories Chapter 2 », et disparaisse encore pour vingt ans ? C’est un peu triste, mais on en est presque là.