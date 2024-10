Le remake de Silent Hill 2 adoubé par son créateur original

Alors que le remake de Silent Hill 2 a reçu un accueil plus que positif par la presse, mais aussi par les joueurs qui ont déjà pu mettre la main dessus grâce à l’early access, mais pas que, on se demandait bien ce que pouvait en penser les créateurs originaux du jeu. Et nous avons pu avoir un premier élément de réponse à cette question, puisque Masashi Tsuboyama, directeur du SH 2 de 2002, a partagé son avis sur la production de Bloober Team sur X via un thread fort intéressant.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas contre ce remake, bien au contraire. Il est d’ailleurs ravi qu’une « nouvelle génération puisse y jouer » au travers de cette relecture moderne et concède aussi que selon lui, la caméra en vue par-dessus l’épaule est une bonne chose et offre de nouvelles perspectives qu’il lui était impossible de travailler il y a 23 ans.

Ce qu’il faut noter, c’est le changement de perspective de la caméra. Le changement de caméra a un impact significatif sur de nombreux aspects, le combat, la conception des niveaux, la création artistique, etc. Bien que l’impact sur l’histoire soit relativement faible, il apporte un grand changement au niveau des sensations de jeu. La vue par-dessus l’épaule ajoute définitivement à l’impression de réalisme. En d’autres termes, cela me donne envie d’essayer le remake de Silent Hill 2 encore plus, car plus immersif.

Ceci fait écho à l’une de ses frustrations concernant le jeu original, puisqu’il avoue ne pas être satisfait du travail réalisé au niveau de la caméra dans ce dernier. Il indique que du fait des limitations techniques de l’époque, et malgré de très longues heures de dur labeur effectué en la recherche des meilleurs angles possibles de caméra, le résultat ne fut pas à la hauteur des attentes de l’équipe. De notre côté, nous reconnaissons sans sourciller qu’il a partiellement raison, même si certaines séquences restent encore aujourd’hui un modèle de mis en scène, et malgré les limitations dont il parle.

Néanmoins, Tsuboyama ne s’est pas montré qu’élogieux envers ce « nouveau » Silent Hill 2, notamment lorsqu’il s’agit des quelques bonus distribués aux joueurs via les précommandes et l’édition Deluxe. On parle là des masques de Mira le chien (acteur de l’une des fins cachées du jeu original) ou encore de celui en carton imitant Pyramid Head. Il ne voit pas bien à qui s’adresse ces objets et les juges « médiocres ».

Voilà qui a le mérite d’être clair, et très franchement, on ne peut qu’aller dans son sens, même si ce n’est pas la première fois que l’on voit ce genre de choses dans la saga. Rappelez-vous de la tenue inspirée de Sailor Moon de l’épisode 3, en plus du sabre laser.

Mais terminons par une note plus joyeuse. Tsuboyama se montre particulièrement élogieux tout de même avec ce remake de Silent Hill 2 et se dit aussi « très content, en tant que créateur » de voir revenir ce jeu aujourd’hui. Argumentant ainsi pour les fans : « Cela fait 23 ans ! Que vous connaissiez ou non l’original ne change rien, vous pouvez apprécier le remake pour ce qu’il est. Qu’il soit bon ou non n’affecte pas l’original ». Et encore une fois, sa réflexion est juste, que vous aimiez ou non, que vous préfériez ou non le remake, peu importe, le jeu de 2001 ne va pas disparaitre pour autant, alors pourquoi ne pas profiter des deux ?