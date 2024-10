Silent Hill – 3 livres indispensables pour comprendre la licence

Silent Hill est une des licences les plus connues du jeu vidéo, et pourtant, ses chiffres de ventes globaux sont assez faibles comparativement à d’autres grandes franchises. En tout et pour tout, on ne compte qu’un peu plus de 9 millions d’exemplaires écoulés pour tous les jeux de la saga. Un chiffre très bas et paradoxal lorsque l’on peut voir à quel point elle passionne les joueurs et observateurs. Encore plus lorsque l’on prend en compte le fait qu’elle a en son sein un certain Silent Hill 2, considéré comme un chef-d’œuvre.

C’est aussi une licence qui propose des épisodes à l’écriture léchée et qui possèdent quasiment tous différents niveaux de lecture parfois assez difficile à cerner. La franchise de Konami a une histoire mouvementée, et l’éditeur n’a pas forcément toujours été très prompt à prendre de bonnes décisions pour l’avenir de la saga. Dans l’optique de vous faire découvrir cette fantastique licence du jeu vidéo, nous vous proposons quelques ouvrages qui en révèlent tous les secrets. De quoi bien vous préparer au remake de Silent Hill 2, arrivant dans quelques jours à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Génération Silent Hill – Bruno Rocca – Omaké Books

Le premier ouvrage que nous vous proposons est aussi le plus récent. Génération Silent Hill est une véritable petite bible pour qui aime la licence de Konami. Retraçant l’histoire de la saga au travers tous les jeux sortis, numérotés comme spin-off, il permet aussi de découvrir en détail les personnages importants, le bestiaire, ainsi que la ville elle-même. Critique quand il faut l’être, l’ouvrage écrit par Bruno Rocca (l’excellent Génération Resident Evil) se permet même un petit détour du côté des films, séries et autres BD ou romans, pour nous proposer un tour d’horizon exhaustif de ce que Konami a fait de sa licence au fil du temps.

En outre, nous avons particulièrement apprécié la précision des faits et informations distillées dans les 208 pages que nous avons dévorées avec une passion certaine. Un véritable must-have pour tous les fans de Silent Hill, car il est aussi le plus complet à ce jour.

Bienvenue à Silent Hill. Voyage au Cœur de l’Enfer – Damien Mecheri et Bruno Provezza – Third Editions

Assez différent du livre précédent, Bienvenue à Silent Hill. Voyage au Cœur de l’Enfer, écrit par Damien Mecheri et Bruno Provezza, tient presque du roman. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une histoire originale, mais plutôt de l’historique de la licence, de sa Genèse au dernier jeu sorti à date de publication, soit en 2016, et donc jusqu’à P.T. Il n’aborde pas, au contraire du livre de Bruno Rocca, The Short Messages, le remake de Silent Hill 2 ou encore tout ce qui a été annoncé depuis sa sortie.

Mais sa force est de proposer une analyse profonde de l’œuvre en elle-même, des sujets qu’elle traite, ainsi que de la symbolique de la ville, et le tout au travers de 298 pages de pur bonheur. Même le fan le plus averti apprendra des choses à la lecture et pourra aussi y découvrir des pistes de réflexions nouvelles quant à la signification de certains éléments. Notons que la préface a été écrite par Roger Avery, scénariste du premier film SH, et qui a aussi travaillé à l’écriture de Pulp Fiction, True Romance ou encore Crying Freeman.

Silent Hill – Le Moteur de la Terreur – Bernard Perron – L>P

Bernard Perron est directeur du département d’histoire de l’art, de cinéma et des médias audiovisuels de l’université de Montréal. Une référence en son domaine qui se plait à écrire sur ses passions quand il en a le temps et le souhait. Silent Hill – Le Moteur de la Terreur est un ouvrage très analytique de la licence, se concentrant avant tout sur les quatre premiers jeux et quelques produits dérivés.

L’auteur met en perspective la saga de Konami vis-à-vis de deux autres qui l’ont précédée, Resident Evil et Alone in the Dark, tout en analysant les inspirations qui ont mené à la création du premier jeu. Il y tisse un lien très fort entre cinéma, littérature et jeu vidéo, et c’est à la fois très instructif pour notre culture générale, comme technique, puisque Perron creuse en profondeur dans toute la technicité qui a permis aux développeurs de mettre en image leur propre vision de la peur.

Bonus – Our Special Place: Conversations on Silent Hill – Brock Wilbur et Whitney Chavis – Publication indépendante

Pour clore cet article qui, on l’espère, vous aura donné envie de plonger dans quelques lectures, nous tenions à vous parler de Our Special Place: Conversations on Silent Hill. Disponible uniquement en anglais malheureusement, il s’agit là d’un recueil qui réunit une longue conversation (ou plusieurs) qu’a eu l’acteur, scénariste et comédien Brock Wilbur avec Whitney Chavis, collectionneuse et fan de la licence renommée à travers le monde. L’ouvrage a cela d’intéressant qu’il retrace non seulement leurs différents parcours avec la saga, tout en réfléchissant ensemble à la signification et au symbolisme de chaque jeu, en plus de se montrer parfois assez drôle. Les deux dressent aussi un constat cruel et triste de ce qu’est devenu la saga au fil du temps et terminent par une belle note d’espoir quant au futur de la franchise après la débâcle P.T.