Preview Metroid Prime 4: Beyond – Samus visite la Japan Expo

La Japan Expo, c’est toujours l’occasion pour les éditeurs de présenter leurs titres à sortir. Si certains se contentent de parler en conférence, d’autres jeux se dévoilent plus concrètement avec des démos. Hier, on vous parlait de Donkey Kong Bananza, aujourd’hui c’est au tour de Metroid Prime 4: Beyond.

Pour rappel, le jeu sortira sur Nintendo Switch 2 courant de cette année 2025 (sans date précise). Il fera suite à Metroid Prime 3: Corruption, sorti en 2007. Metroid Prime 4 fera honneur à la série dont il est issu, en reprenant la perspective à la première personne. Il s’agira d’un jeu d’action/aventure développé par Retro Studios. Néanmoins, on retrouvera (encore une fois) de nombreux codes de FPS, qui permettront de mettre en valeurs les nouveautés techniques de la Switch 2.

Si la licence n’a pas réellement disparu des radars, force est de constater que cela fait désormais 18 ans que la série principale n’a pas vu d’ajout. Il y a beaucoup d’enjeux autour de cette sortie, d’autant plus qu’il s’agit d’une des premières grosses licences qui devra faire pleinement usage des nouvelles fonctionnalités de la Nintendo Switch 2.

Ce quatrième épisode a donc deux missions à accomplir. Les développeurs doivent créer un jeu capable de convenir à d’anciens connaisseurs et aux nouveaux joueurs, qui découvriront une série de plus de vingt ans pour la première fois. En prime, l’équipe doit également faire un jeu qui sera la vitrine des nouvelles fonctionnalités de la Switch 2.

Avant même de parler des contrôles, il nous semble important de mentionner la qualité des cinématiques. Metroid Prime est une série qui se veut narrative, et cet opus ne fera vraisemblablement pas exception à la règle. Si, bien évidemment, les qualités techniques de la Switch 2 permettent à la cinématique d’ouverture d’être particulièrement belle, c’est la réalisation de celle-ci qui aspire immédiatement le joueur dans ce qu’il se passe à l’écran, qu’il connaisse la licence ou non.

Metroid Prime 4: Beyond, porte-étendard du mode souris de la Switch 2 ?

Inspirée des plus belles batailles de la Guerre des Étoiles, difficile de ne pas se sentir impliqué. Dès la fin de cette cinématique, le joueur prend le contrôle de Samus, avec l’une des nouveauté de la Switch 2 : le mode souris. Et oui, en tant que jeu avec des caractéristiques de FPS, Metroid Prime 4: Beyond est peut-être la meilleure vitrine pour ce nouveau système. Il est clair que les développeurs ont particulièrement soigné le jeu dans ce mode. La prise en main est simple, avec des contrôles instinctifs, même pour une personne qui n’aurait jamais joué sur PC.

Les développeurs ont réussi à créer un système efficace, cependant, les passages de tutoriels sont peut-être un peu moins simples. Le jeu pouvant être joué de deux manières différentes, chaque encadré explicatif doit présenter plusieurs manières de faire à la fois, ce qui peut être déroutant au premier abord, d’autant que nous sommes immédiatement lancés dans l’action.

L’essentiel reste cependant accessible, suffisamment pour convaincre le temps de la démo. Il est clair que les développeurs ont bien compris les enjeux autour du titre et travaillé en conséquence : le jeu à la souris ne sera pas qu’un simple gimmick, pour peu que le jeu soit convaincant de la même manière que ce passage tout du long.

Il subsiste encore une place d’ombre, Metroid Prime 4: Beyond ne sera pas jouable que de deux façons. Il reste une troisième manière de jouer, qu’il n’était pas possible de tester, le mode portable. Certaines qualités ne bougeront pas : les cinématiques sont certes belles, mais elles sont avant tout portées par la réalisation, les contrôles, quant à eux, devront prendre pleinement appui sur le système à la manette.

Le titre se fait attendre, encore plus suite à l’annonce très controversée d’une première annulation en 2019, puisque le jeu semblait ne pas répondre aux standards attendus par Nintendo. Il fallait dire que le dernier titre spin-off de la série, Metroid Prime: Federation Force en avait déçu plus d’un, et ne s’était pas vendu à la hauteur des attentes.

Il semblerait qu’avec cette nouvelle mouture ait su convaincre les exécutifs de Nintendo, cette fois. Peut-être est elle là, la meilleure preuve que le jeu devrait réussir à atteindre cette balance très précaire entre les trois systèmes de jeu fondamentaux au jeu vidéo, le clavier-souris du PC, la manette de la console, et la console portable en elle-même.