Metroid Prime Remastered – Les développeurs originaux encore « oubliés » dans les crédits

Metroid Prime Remastered est sorti depuis peu que déjà des critiques tonnent au loin. Pourtant, le jeu est salué par la presse et les joueurs pour être un portage digne de ce nom en dépit de la mode des jeux baclés, sans bugs ni mauvaise optimisation. Alors où se situe le problème ? Il ne s’agit pas de pointer du doigt le travail effectué sur le remaster mais, au contraire, de dénoncer une négligence et un manque de respect à l’encontre des personnes qui ont travaillé sur le jeu original, et dont les créations sont toujours au cœur du titre remasterisé. Une pratique douteuse de Nintendo, qui s’était déjà illustrée par le passé, sur cette même franchise, en ne créditant pas les personnes qui devraient l’être.

Cependant, la situation a visiblement été anticipée puisque les crédits de fin de Metroid Prime Remastered passent en coup de vent sur l’équipe de développeurs du jeu original en précisant que le remaster est « fondé sur le travail de l’équipe de développement de Metroid Prime sur les versions Gamecube et Wii ». Est-ce suffisant ? Est-ce une maladresse ? De l’irrespect ? Une polémique futile ? La question est ouverte. Si porter un jeu d’un noble âge aux standards modernes constitue un travail de développement en soi, la majorité de la création est déjà là, les idées sont déjà là, le scénario et les assets sont déjà là.

Du point de vue des développeurs ayant travaillé sur le jeu original la question ne se pose pas tellement, et le manque de considération pour leur travail est plutôt mal vécu. Ainsi, Zoid Kirsch, ancien développeur de jeu principal sur Metroid Prime, ne cache pas sa consternation :

« Bien que les studios aient réalisé un travail formidable sur le remaster, je suis déçu de voir que le jeu n’inclut pas la liste complète de crédits du jeu original. J’ai travaillé avec tellement de personnes talentueuses sur le jeu et leurs noms à tous devraient apparaître dans les crédits, et non pas être remplacés par une carte unique comme ça. »

Jack Mathews, ancien directeur technique sur le jeu original, n’hésite pas pour sa part à dénoncer l’absence d’éthique de la pratique :

« C’est une parodie. Pas seulement pour le crédit à mon égard (quand bien même mon code a sans doute été remplacé), mais pour les personnes dont le travail et le code sont restés inchangés, comme pour Mark HH (Haigh-Hutchinson, ndr), Steve MacCrea, tout le travail artistique et les concepts en haute résolution, et le game design. Une honte. »

L’absence dans les crédits de certaines personnes ayant travaillé sur le développement d’un jeu est devenue le terreau de nombreuses polémiques justifiées ces dernières années. Pour certains jeunes développeurs et artistes, c’est ainsi une précieuse reconnaissance qui leur est refusée alors même qu’elle est extrêmement importante pour prétendre à une carrière en studio, et pour les employés seniors ou partis à la retraite, voire décédés, c’est un manque de respect et d’éthique insoutenable pour ce qui est parfois le travail d’une vie. Et surtout, il n’est pas pire pratique que de s’approprier la création d’autrui et la prétendre sienne, sans jamais nommer la ou les personnes derrière le travail accompli. Ce, quelle que soit la situation.

Metroid Prime Remaster est un exemple de bon portage sur le plan technique et aurait mérité de ne pas être ombragé par de telles polémiques. Mais hélas, ce n’est certainement pas la dernière fois que nous allons devoir mettre en lumière ce genre de pratiques iniques qui semblent à peine faire réagir les studios, et, quand ils le font, c’est parfois pour perdre du temps à justifier l’injustifiable qui manifestement les dispense de l’effort infime de nommer toutes les personnes ayant travaillé sur leurs productions.