MercurySteam (Metroid Dread) travaille sur un nouveau projet

En parlant de Metroid Dread, les développeurs derrière ce succès, MercurySteam, ont annoncé leur prochain projet, pour l’instant baptisé Project Iron. Par le passé, le studio espagnol a pu travailler sur plusieurs titres de la saga Castlevania édité par Konami comme Castlevania: Lords of Shadows. Puis, le studio a connu un réel succès avec Metroid: Samus Returns sur la Nintendo 3DS, et plus récemment avec Metroid Dread.

Ce projet sera développé et édité en partenariat avec 505 Games. Un éditeur très en vue, connu pour des titres comme Control, la version PC de Death Stranding ou encore Ghostrunner. Avec un tel éditeur aux commandes, ceci nous permet d’espérer que du positif pour ce nouveau projet .

Ce projet a été annoncé via un communiqué de presse officiel divulgué par Digital Bros, la maison mère de 505 Games. Si nous n’avons pour l’instant pas plus d’informations, nous savons d’ores et déjà que le jeu serait un action-RPG à la troisième personne se déroulant dans un univers Dark-Fantasy et qui serait disponible à la fois sur les consoles et PC. L’univers du jeu devrait donc plus se rapprocher d’un Castlevania que d’un Metroid Dread dans le sens où l’univers Dark-Fantasy laisserait penser que l’histoire se baserait peut-être sur une lutte entre le bien et le mal sur fond d’époque médiéval et gothique. On sait également qu’un budget assez conséquent d’environ 27 millions d’euros est alloué pour ce projet, ce qui devrait laisser la possibilité au studio de produire un titre AAA. Raffi et Rami Galante, co-CEO de Digital Bros. Group, société-mère de 505 Games ont déclaré :

Avec la vision créative et le talent de MercurySteam, et la vaste expérience de 505 Games, les joueurs peuvent s’attendre à un jeu vidéo de grande qualité, captivant et engageant.

Il faudra s’armer de patience avant de pouvoir avoir davantage d’informations sur ce mystérieux «Project Iron » que l’on ne risque pas de voir avant un bon moment.