505 Games annonce le retour de MercurySteam ?

Il y a quelque temps maintenant, l’Espagne pouvait se targuer d’avoir un joyau dont le succès dépassait les frontières, un studio si talentueux qu’il a décroché des partenariats avec de grosses compagnies pour développer des licences de renom… Ce studio, c’est l’équipe madrilène MercurySteam. Bien entendu, c’est loin d’être le seul studio talentueux de la péninsule ibérique, mais c’est le seul qui peut se vanter d’avoir développé des Castlevania ou Metroid.

Cependant, rien n’est éternel et le succès du studio a commencé à battre de l’aile quand Spacelords est sorti, un jeu asymétrique sympa qui n’a pourtant pas su rencontrer son public… Tant pis, MercurySteam est toujours debout alors autant continuer à battre le fer !

Et bizarrement, les nouvelles qui vont suivre ne sont ni partagées par l’équipe, ni même par l’éditeur avec lequel il travaille… Enfin, pas de manière traditionnelle. En effet, c’est en épluchant le bilan financier du Digital Bros. Group (maison mère de 505 Games) que Mike Futter (ou @Futterish pour les Twittos), un marketeux/analyste pour F-Squared, a découvert le pot aux roses. Pas grand-chose de plus à se mettre sous la dent à part la mention d’une sortie sur consoles et PC, sans nommer rien ni personne.

Alors attention, il faut tempérer : rien n’indique que le studio madrilène va nous proposer un nouveau Castlevania et, à dire vrai, ce n’est probablement pas le cas… Effectivement, il y aurait fort à parier que s’il s’agissait d’un jeu connu, une annonce en bonne et due forme aurait eu lieu et nous ne l’aurions pas découvert comme nous le faisons aujourd’hui, en écoutant les bruits de couloirs. Cependant, restons optimistes, l’équipe derrière Metroid: Samus Returns et la série Lords of Shadow a probablement d’autres belles choses à nous montrer.

Alors, qu’en pensez-vous ? Qu’aviez-vous pensé de Castlevania: Lords of Shadow ? De Metroid: Samus Returns ? Ou même de Spacelords ? Avez-vous des attentes de la part de nos amis espagnols ? N’hésitez pas à les partager avec nous !

Not sure I've seen this reported (forgive me if it has)… apparently 505 Games signed a deal to publish Mercury Steam's next game (PC and console). — Mike Futter (@Futterish) May 10, 2021