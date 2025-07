Resident Evil: Survival Unit – Capcom s’obstine avec le mobile

Depuis quelques années, Capcom s’est imposé comme l’un des éditeurs/développeurs les plus appréciés sur cette génération de console qui, il faut bien l’admettre, ne brille pas vraiment par sa qualité éditoriale. En alternant avec brio remake et remaster travaillés (malgré quelques ratés) et expériences ambitieuses réussies (Resident Evil Village, Monster Hunter Wilds…), tout semble réussir à l’entreprise japonais. Ou presque puisque le volet mobile continue d’être un terrain miné pour l’entreprise qui persiste pourtant en annonçant cette fois Resident Evil: Survival Unit, un nouveau spin-off à la franchise à destination du marché mobile.

Dire que le géant japonais n’est pas en réussite sur ce marché est un euphémisme. On se souvient par exemple qu’en début d’année, on apprenait que Resident Evil 2 Remake ne s’était écoulé qu’à quelques milliers d’exemplaires seulement sur IOS. Un cas loin d’être isolé puisqu’il en fut de même pour Resident Evil Village ou Resident Evil 4 qui continuait de prouver que la vente de jeux dits premiums sur mobile (donc vendus complets mais à prix élevé, plusieurs dizaines d’euros ici en l’occurrence) ne fonctionne pas.

Pour autant, le juteux gâteau du marché mobile continue d’attirer Capcom qui tente cette fois une nouvelle approche avec un titre original. Ainsi, pour l’occasion, l’éditeur nippon à choisi de s’associer à Joycity, un studio de développement coréen spécialisé dans le jeu mobile. Mais la vraie surprise vient de l’association entre Capcom et Aniplex, acteur bien connu du marché de la musique et de l’animation japonaise, et notamment de la personnalité à l’origine de l’annonce de Resident Evil: Survival Unit, Shinji Hashimoto, actuel vice-président d’Aniplex mais surtout (ex) producteur de titres emblématiques chez Square-Enix tels que Final Fantasy IX ou Kingdom Hearts.

Toujours dans l’idée de rassurer, et surtout convaincre, les futurs joueurs de se laisser tenter quand le titre sortira, on nous indique que Resident Evil: Survival Unit fera partie intégrante de la chronologie officielle de la saga, ce qui pourrait laisser entendre que des révélations importantes voire majeures sur le lore des événements de Racoon City y seraient distillées. A moins que ce ne soit l’habituel esbrouffe marketing, au même titre que « l’expérience unique » qu’est censée proposer le titre.

Il faut dire que pour le moment, au-delà du fait qu’il s’agira d’un jeu de stratégie en temps réel dans lequel on devrait retrouver quelques visages familiers, on ne sait pas grand-chose de plus. On sait toutefois que dans la nuit du 10 au 11 juillet prochain, à minuit, diverses informations seront diffusées notamment via le site officiel du jeu, lequel affiche pour le moment un compte à rebours pointant sur ce moment. Une mise à jour du site qui s’accompagnera d’une vidéo de présentation prévue au même instant sur la chaîne Youtube du jeu et qui devrait nous dire à quelle sauce Resident Evil: Survival Unit compte nous manger.