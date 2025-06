Resident Evil Requiem – Retour à l’horreur pure ?

Resident Evil Requiem s’est un peu plus montré le temps d’un trailer mêlant commentaires des réalisateurs, phases de gameplay et diverses informations. Après un Resident Evil 7 qui tranchait de manière abrupte avec les traditions de la saga aux zombies, le réalisateur Koshi Nakanishi est de retour à la réalisation de ce prochain épisode canonique. Alors comment Resident Evil Requiem arrivera-t-il à nous glacer le sang ?

Tout comme dans le septième opus, nous ne jouerons pas un des héros expérimentés de la série. Exit Chris, Jill, Leon ou encore Claire, ici nous incarnerons Grace Ashcroft, une agente du FBI et fille d’Alyssa Ashcroft de Resident Evil Outbreak. Tout comme Ethan Winters, Grace n’est pas un soldat ou un agent de terrain, c’est une analyste qui, par la force des choses, devra replonger dans l’enfer de la catastrophe de Racoon City plus de 30 ans après.

La peur comme moteur

D’après les dires du réalisateur, la raison pour laquelle Grace est le personnage principal de cette aventure réside dans son aptitude à ressentir la peur face aux différentes situations. Pendant un moment, Leon fut envisagé comme protagoniste, mais notre vieux briscard aurait appréhendé ses rencontres de manière moins subtiles.

Toujours dans cette optique de vouloir rendre l’expérience horrifique, vous aurez le choix de parcourir l’aventure à la première ou à la troisième personne. Il est vrai que la vue à première personne dans Resident Evil 7 avait un certain impact, rendant les moments de frayeur impactants (le meurtre du policier par le père Baker pour ne citer que cet exemple). Resident Evil Village, malgré toutes ses qualités, se rapprochait nettement plus de la fin de son prédécesseur, lorgnant du genre action plus que du survival horror. Les joueurs préférant l’action à la peur seront conquis par la troisième personne, alors que ceux cherchant une expérience plus immersive se tourneront vers la première personne.

Avec ce choix concernant les approches de jeu, les créateurs de Resident Evil Requiem veulent mettre au centre de l’opus le concept de « peur addictive ». À la manière d’un Outlast, chaque élément et péripétie faisant grimper votre rythme cardiaque vous poussera à aller plus loin dans l’aventure. Ce concept peut-être assez complexe à développer et à mettre en place : comment ne pas décourager le joueur face à une situation stressante et le faire continuer plutôt qu’arrêter sa console ? Il en émane de cette expérience une satisfaction à ressentir de la peur, une sorte de récompense pour s’être au mieux immergé dans l’histoire. Espérons que cette « peur addictive » ne s’aventure pas trop loin dans des imageries s’éloignant exagérément de l’expérience Resident Evil.

Resident Evil Requiem, un épisode inspiré ?

Au fur et à mesure de la découverte du jeu, nous n’avons pu nous empêcher de voir dans ce Resident Evil Requiem plusieurs parallèles avec d’autres œuvres horrifiques. Il ne s’agira pas ici de faire une liste exhaustive (et peu utile) des différentes références, mais le simple fait d’en remarquer certaines peut nous faire espérer une expérience inspirée, comme Alan Wake a pu le faire avec les œuvres de Stephen King et David Lynch.

Le personnage de Grace, analyste encore novice mais plongée au coeur de l’horreur n’est pas sans rappeler Clarice Starling du Silence des agneaux de Jonathan Demme, les longs couloirs parcourus éclairés à l’aide d’un simple briquet semblent être un hommage à la démo de P.T et les constructions délabrées plongées dans un gris inquiétant et aux structures métalliques effondrées rappellent sans mal le remake de Silent Hill 2. Resident Evil 7 s’inspirait déjà de monuments du thriller et de l’horreur comme le Massacre à la tronçonneuse de 1974, pour ne citer que lui.

Le mélange des genres et des influences peut être un excellent tremplin vers l’horreur. Quoi qu’il en soit, la série Resident Evil possède de très bons moments de peur et les fois où la saga s’est permise de piocher dans des œuvres viscéralement inquiétantes, les poils se sont dressés et la sueur froide a longtemps coulé le long de notre nuque.