Resident Evil – Un documentaire sur le projet avorté de Romero

Comme toute franchise culte, Resident Evil a eu droit à un coup de projecteur plus qu’éclatant, lui donnant ainsi la possibilité de séduire un public peu familier aux jeux vidéo. Une notoriété qui a donc fourni à certaines productions l’occasion de transposer l’univers mis en place par Capcom en divers projets dérivés, exploitant notamment l’univers du manga, de l’animation ou encore du cinéma.

D’ailleurs, sur ce dernier point, on retiendra avant tout la (trop) longue série de Paul W.S Anderson. Une série qui se sera illustrée pour des raisons autres que sa qualité. Et si l’on se plaît à rire aujourd’hui, il est également une question que l’on peut avoir sur le bout des lèvres : qu’est-ce que aurait pu être la saga si Georges Romero s’en était occupé comme c’était censé arrivé ?

Le réalisateur connu pour être un pionnier dans le genre avait été effectivement dépêché (en 1998) par Constantin Film afin d’œuvrer à la réalisation du film. Qui de mieux, il est vrai, pour s’occuper d’une licence, qu’il aura lui-même contribué, par l’ensemble de son œuvre (tel Zombies ou La nuit des mort-vivants) à faire naître. Seulement voilà, à l’instar du Dune de Jodorowski, le projet n’a jamais pu aboutir. Pour notre plus grand regret ? Une question qui n’aura évidemment jamais de vraie réponse…

Cependant, bien qu’on ne peut mettre à profit un produit fini, on n’est pas sans posséder quelques éléments autour de la production avortée. En tout cas, il semble y en avoir assez pour donner jour à un documentaire autour dont l’existence aura notamment été révélée par le magazine axé dans le cinéma d’horreur Bloody Disgusting. Un documentaire, acquis par la société Uncork’d Entertainment, qui ne sera néanmoins distribué qu’aux États-Unis et au Canada.

À travers son film, le réalisateur Brandon Salisbury se donne pour but de discuter autour du projet, en prenant pour appui divers documents (des images d’archive, des interview…) permettant d’entrapercevoir ce qu’aurait pu être l’adaptation en question. Toutefois, moins qu’une focalisation précise quant à la vision du réalisateur, il semble qu’il s’agira ici de plutôt mettre en évidence les raisons sur le pourquoi de la non-réalisation de l’adaptation.

Un film documentaire qui aura un autre objectif que de parler de ce projet annulé, soit rendre hommage au réalisateur décédé en 2017, un réalisateur pour lequel Salisbury a déclaré son admiration dans une entrevue avec le journal sus-mentionné :

« Je suis honoré de présenter aux fans l’histoire inédite de son plus important projet non réalisé, afin de célébrer l’héritage de l’homme qui m’a incité à faire carrière dans le cinéma. »

Quand paraîtra-t-il ? Aucune date n’est donnée, tout comme il n’existe aucune autre précision quant à une possible arrivée en Europe. On attendra donc de voir ce qu’il en est, et ce, avec le trailer diffusé à l’occasion de l’annonce.