Pokémon TCG Pocket – Dites aloha à la nouvelle extension

Six mois après son lancement, Pokémon TCG Pocket continue de nous proposer des nouvelles cartes pour nos combats ou nos collections virtuelles. Le 30 avril, c’est la septième génération de petits monstres qui sera mise à l’honneur dans une toute nouvelle extension baptisée Gardiens Astraux.

C’est donc l’archipel d’Alola qui débarque dans Pokémon TCG Pocket, avec un booster Solgaleo et un autre Lunala. Dans la bande-annonce, on peut également voir les starters de la septième génération (Brindibou, Flamiou et Otaquin), mais surtout les formes régionales. C’est dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune que ces versions alternatives des Pokémons ont fait leur apparition. Ainsi, vous pourrez récupérer un Miaouss d’Alola ou un Raichu d’Alola-ex.

Si on aurait pu s’attendre à voir arriver les Ultra-Chimères dans nos collections, aucune trace d’elles dans la bande-annonce de l’extension. Ces boosters ajouteront tout de même deux-cents nouvelles cartes, dont une carte Dresseur immersive de Lilie : la toute première de Pokémon TCG Pocket !

Cette semaine marquera aussi les six mois d’existence du jeu mobile. Pour fêter ça, Pokémon TCG Pocket proposera de nouvelles missions solo pour ouvrir des boosters promo et nous donner une occasion de remporter une carte promo Rayquaza-ex. Pour finir, ce sera également la fin de la toute première saison des combats classés. Une fois celle-ci terminée, les joueurs recevront leurs récompenses (un insigne et surtout, des sabliers boosters) en fonction de leur rang, avant de repartir à zéro pour la prochaine saison.