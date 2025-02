Pokémon Champions – Vers une valorisation de l’esport Pokémon ?

Alors que Légendes Pokémon Z-A a évidemment été le bouquet final de ce Pokémon Direct, une autre annonce, inattendue, pourrait inaugurer un changement de cap pour la franchise. Pokémon Champions sera un simulateur de combat cross-plateforme sur Nintendo Switch et mobile.

Un tout nouveau projet donc, qui promet de bousculer beaucoup de choses sur la scène compétitive. En tant que jeux Nintendo, les différents jeux de la licence Pokémon subissent également la politique du constructeur, qui peine à accepter et valoriser ses esports.

Pourtant, Pokémon est une licence particulièrement propice à la compétition, beaucoup de joueurs y sont investis. Tellement investis, à vrai dire, qu’il existe deux ligues : une ligue officielle, soutenue par Nintendo, qui se concentre autour des matchs deux contre deux sur la dernière mouture du jeu et une ligue officieuse, gérée par une communauté de joueurs, qui se concentre sur les combats un contre un.

A travers l’utilisation d’un simulateur officieux, Pokémon Showdown, la stratégie s’est beaucoup développée par ces canaux qui ne sont pas sous le contrôle de Nintendo. Difficile de jeter la pierre aux joueurs : lors des dernières générations, Game Freak peine à donner une place valorisée aux combats stratégiques, le studio étant pris entre deux feux. D’une part, la simplification continue demandée par les réalisateurs, d’autre part la complexité, généralement reléguée au second plan, des combats stratégiques.

Avec Pokémon Champions, Game Freak affirme clairement vouloir remettre l’église au centre du village, avec un jeu entièrement consacré aux combats, dénué de toute exploration ou scénario. C’est un virage radical par rapport à la gestion de ces dernières années, qui va certainement changer la manière dont est considéré le circuit compétitif.

Bien que the Pokémon Company ait été chiche en information sur ce nouveau titre, la bande-annonce promet quelque chose qui était très attendu : une méta permettant la co-existence de la méga-évolution et des mécaniques plus récentes, comme la téra-cristallisation.

Afin de construire son équipe, il sera possible d’importer des créatures depuis le Pokémon Home. C’est donc la première fois qu’il serait possible d’outre passer entièrement l’acquisition d’une Switch ou d’une Switch 2 pour s’engager dans la compétition VGC grâce à Pokémon GO, pour peu que Champions devienne un support de référence pour la compétition.

De plus, l’existence de Pokémon Champions laisse entendre une chose : les développeurs des jeux principaux seront bien plus libres d’implémenter des styles de jeux inventifs, sans pour autant que cela n’affecte le style de jeu le mieux adapté à la compétition. Cela faisait partie des reproches reçues par les jeux de la huitième et de la neuvième génération particulièrement.

Avec Pokémon Champions, qui sera disponible sur Switch et mobile, the Pokémon Company investit un terrain qui semble actuellement délaissé. En sortant ce simulateur, prévu pour une date indéterminé, il est certain qu’une nouvelle lumière sera lancée sur le circuit compétitif. En tous cas, c’est ce que l’on peut espérer de ce titre.