Nintendo – À l’ère de la Switch 2, le mobile aura une place de choix

Après près de huit ans, Nintendo s’apprête à sortir une nouvelle console. Suite à l’annonce précipitée du mois dernier, il était évident que la future console de Nintendo serait au coeur des discussions lors de la dernière session de questions-réponses des investisseurs. Parmi les interrogations des participants, on retrouve notamment la question de la stratégie du constructeur pour faire face aux smartphones, désormais une part non-négligeable du jeu portable, surtout auprès des jeunes.

Selon Shuntaro Furukawa, président actuel de Nintendo, il ne faudra pas considérer le smartphone seulement comme un concurrent : les applications mobiles sont déjà intégrées dans la stratégie du studio, que ce soit à travers des jeux mobiles fondés sur des licences de Nintendo (comme Mario Kart Tour ou Pikmin Bloom) ou à travers des applications tierces, qui permettent de mettre en valeur d’autres aspects des licences du studio (Shuntaro Furukawa faisait ici référence à Nintendo Music).

« Nous profitons de la généralisation de l’utilisation des smartphones pour créer des opportunités de mettre le public général au contact des mondes et des musiques de nos jeux en dehors de nos consoles. »

Ces démarches « en dehors de la console » devraient jouer un rôle important : attirer les non-joueurs vers la console de Nintendo. Si le smartphone et les applications mobiles joueront un grand rôle dans cette stratégie, Furukawa affirme également qu’il ne sous-estimera pas non plus le rôle à jouer par les parcs d’attractions, les boutiques et les collaborations avec d’autres marques plus généralement.

Ce qui inquiète tout particulièrement les investisseurs, c’est la place du public jeune dans la situation. En effet, les consoles de Nintendo ont toujours eu une place privilégiée avec ce public, faisant généralement office de premier contact avec le milieu du jeu vidéo. Or, avec la montée en puissance du jeu mobile, la Switch a dû céder cette place, même si elle reste un outil de choix.

Bien que la réponse de Shuntaro Furukawa démontre que le constructeur s’est déjà emparé de la question, on ne peut que se demander si les mesures prises seront suffisantes. Être la première console des jeunes joueurs est un avantage de poids, et quelque chose sur lequel Nintendo compte, si l’on prend en considération la place prise par la nostalgie et la transmission entre les générations dans les campagnes promotionnelles des produits du studio.

La prise de position de Furukawa peut laisser dubitatif : si, effectivement, Nintendo a déjà investi le milieu du jeu mobile, son succès reste tout relatif comparé à d’autres licences, bien plus puissantes et installées sur le support. Les jeux les plus populaires, comme Fire Emblem Heroes, s’adressent à un public bien spécifique. Pour autant, il faut noter que Nintendo voit plus loin que le jeu vidéo, et cherche à s’installer dans le quotidien du public, qu’il soit joueur ou non-joueur, jeune ou moins jeune.

Ce sont surtout les applications de confort Pokémon, Pokémon Smile et Pokémon Sleep, qui sont des exemples clairs de cet objectif. Avec ces applications, les monstres de poche s’immiscent dans le quotidien des plus jeunes, dans leurs habitudes, la licence de Game Freak et de Nintendo retrouve donc de cette manière une place privilégiée auprès de son public.

Le jeu mobile sera probablement un obstacle à la Switch 2. Toujours plus puissant, avec des concepts pensés pour être addictifs et pousser à la dépense, le jeu mobile n’est pas pour autant le meilleur outil pour commencer ses premières années de jeu vidéo.

Bien que les titres mobiles de Nintendo n’évitent pas forcément les écueils du genre, reste que les applications comme Nintendo Music ou Pokémon Smile montrent une manière dont le constructeur peut répondre à cet obstacle. Maintenant, est-ce que le résultat, à moyen terme, sera positif, ou est-ce que ces projets seront un échec, cela reste à prouver…