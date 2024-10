Nintendo Music – Big N lance son propre « Spotify »

Alors que tout le monde attend des information sur la date de sortie de la Switch 2, Nintendo multiplie les annonces surprenantes sans aucun rapport avec sa prochaine console ! Et après avoir sorti un peu de nulle part un réveil, Alarmo, c’est encore un produit complètement inattendu qu’annonce aujourd’hui Nintendo : une application de streaming musical baptisé Nintendo Music.

Si le service n’entend pas marcher sur les plates-bandes des géants Deezer ou Spotify, il s’inspire clairement de leur fonctionnement. Au cœur du service, on retrouve donc un catalogue comprenant exclusivement des bandes originales de jeux Nintendo, de la NES à nos jours. Avec une ludothèque de plus de quarante ans (la NES est sortie au Japon en 1983), il y a de quoi faire ! Comme sur les services de streaming classiques, il sera possible de créer des playlists, de jouer des morceaux en aléatoire selon son humeur, et d’écouter des playlists inspirées de différents personnages.

L’appli Nintendo Music essaie aussi de venir apporter quelques nouveautés, comme la possibilité d’écouter un morceau en version « étendue », le prolongeant jusqu’à 15, 30, ou 60 minutes (très probablement d’une fonction « loop », qui viendra jouer le morceau en boucle…). On note aussi le mode « spoiler », qui permet de masquer les morceaux d’un jeu dont on ne serai pas encore venu à bout ; pour vraiment découvrir les morceaux en jeu, mais surtout pour éviter que leurs titres ne viennent divulgâcher le scénario.

Reste que le pari est un peu osé, quand Deezer, par exemple, après 17 ans d’existence, annonce en 2024 qu’il sera « bientôt rentable » (et que donc, oui, cela fait 17 ans qu’il perd de l’argent…). Comment Nintendo espère-t-il que son service trouve son public avec un positionnement aussi niche ? Eh bien c’est très simple : il ne se pose pas la question ! Nintendo Music est en effet accessible gratuitement pour les abonnés Nintendo Switch Online. L’application n’a ainsi pas d’autre objectif que celui de renforcer l’attrait de l’abonnement permettant de jouer en ligne sur Switch et d’accéder aux consoles rétro dans le cloud, et il n’est même pas nécessaire de souscrire au Pack Additionnel pour profiter de l’appli de streaming.

Nintendo Music est déjà disponible sur iOS et Android, via respectivement l’App Store et Google Play.