Nintendo – Pas de Switch 2 mais un réveil ludique nommé Alarmo

Non, vous ne rêvez pas ! Alors que les joueurs attendent encore et toujours des informations concernant la Switch 2, on apprend aujourd’hui que la prochaine machine de Nintendo sera un réveil musical interactif. Baptisé Alarmo, le gadget permettra de se réveiller au son des jeux cultes de Nintendo et réagira aux mouvements du dormeur.

Alarmo permettra se réveiller dans les univers de cinq jeux Nintendo au choix (Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 et Ring Fit Adventure), avec trente-cinq scènes en tout. Même si on pourra l’éteindre avec un simple bouton, Alarmo est équipé d’un détecteur de mouvements et adaptera les bruitages joués en fonction de nos actions, pour finalement arrêter de sonner une fois debout. Si on tarde trop à sortir du lit, le réveil se fera plus insistant, en augmentant l’intensité du volume et en faisant venir Bowser.

Alarmo pourra également se connecter en Wi-Fi pour récupérer des mises à jour gratuites (on apprend d’ores et déjà que Mario Kart 8 et Animal Crossing: New Horizons seront ajoutés au catalogue). Il aura aussi une fonctionnalité ASMR pour faciliter l’endormissement avec des sons relaxants, un carillon toutes les heures avec des animations sur l’écran, et un suivi de la qualité du sommeil.

On peut dire que personne ne s’attendait pas à cette annonce, d’autant que Nintendo a l’air particulièrement fier de son petit gadget. D’ailleurs, pas moins de quatre articles y sont consacrés sur leur site officiel ! Dans cette interview détaillée, Yosuke Tamori et Tetsuya Akama expliquent qu’ils ont conçu ce réveil en combinant leurs compétences respectives en software et en hardware. Le but était surtout de développer une technologie permettant de détecter les mouvements sans caméra.

Alarmo sera disponible à partir de janvier 2025 pour 100 $, d’abord exclusivement pour les abonnés Nintendo Switch Online. Encore un peu de patience si vous avez hâte de vous réveiller au son (strident) des pièces de Mario.