Switch 2 – Et si elle sortait quand même cette année ?

Si des prévisions publiées précédemment affirmaient qu’il était peu probable que la Switch 2 sorte cette année, l’actu a évolué, et la fin de l’année 2024 revient dans la conversation. Les lignes de production seraient, si ce n’est déjà en train de tourner, au moins sur le point de démarrer, et de nombreuses indiscrétions ont pu filtrer.

On apprend par exemple que cette Switch 2 (qui ne s’appellera peut-être pas comme ça !) serait majoritairement produite par Samsung, qui lui fournirait son SoC, son écran OLED, et le stockage NAND pour les cartouches et la mémoire de la machine. Pour qui se pose la question, le SoC (pour System on a Chip), c’est la super-puce des appareils mobiles comprenant entre-autre et au même endroit le CPU et le GPU. Des rumeurs que l’on doit à l’utilisateur de X @OreXda, habitué des révélations concernant Samsung, et qui nous permettent d’apprendre qu’il y aura bien un modèle de Switch 2 OLED (en plus d’un modèle LCD dont la dalle serait elle fournie par Sharp), mais aussi que la machine conservera le format cartouche.

Autre source, autre info : le média espagnol Vandal aurait eu accès à des informations venant de producteurs d’accessoires pour la console, qui affirment que la Switch 2 sera plus grande que la console actuelle, sans pour autant atteindre le gabarit d’un Steam Deck. Question design toujours, c’est le changement dans la continuité : les JoyCons restent, avec un système de connexion magnétique à la console, dont on espère qu’il sera suffisamment costaud pour que les manettes restent en place en toutes circonstances… Un nouveau système d’attache qui empêchera d’utiliser les JoyCons actuels, même si ceux-ci resteraient compatibles en Bluetooth, ce qui signifie aussi que les manettes Pro resteraient elles aussi compatibles. Pas d’info quant à d’éventuels joysticks à effet Hall, pour éviter à cette nouvelle Switch le bad buzz du JoyCon drift…

Enfin, et c’est le plus important, les bruits de couloirs continuent d’évoquer une rétrocompatibilité aussi bien numérique que physique avec les jeux de la console actuelle, ce qui est une excellente nouvelle, et permettra à la machine d’arriver sur le marché avec une ludothèque déjà folle ! L’upgrade matériel devrait ainsi se faire sans douleur, puisqu’on pourra conserver nos jeux.

Pour le reste, on parle d’un écran qui passerait à 1080p (la console actuelle affiche 720p), avec la prise en charge de la 4k, du Ray Tracing, et du DLSS de Nvidia une fois dockée. Autant de détails qui font qu’on devrait pouvoir dire de cette future machine : « la même, en mieux ». Rappelons quand même encore une fois qu’aucune info n’a été officiellement confirmée par Nintendo, ni sur l’aspect technique, ni même sur une éventuelle fenêtre de sortie…