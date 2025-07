Guilty Gear Strive – Lucy de Cyberpunk prend part au combat

Le DLC de la quatrième saison de Guilty Gear Strive arrive bientôt à son terme. Après le retour de Venom, Queen Dizzy, et l’arrivée de la petite nouvelle Unika, c’est autour de Lucyna Kushinada, alias Lucy, la Netrunner issue de l’anime Cyberpunk Edgerunners, de rejoindre le roster. Ken Miyauchi, le producteur de Guilty Gear Strive, accompagné de Satoru Homma, producteur de la série Netflix, ont donné une conférence lors l’Anime Expo 2025 à Los Angeles, levant le voile sur cette étrange collaboration.

De Geralt à Lucy

Ken Miyauchi a expliqué qu’il avait initialement démarché le studio CD Projekt Red dans l’intention de collaborer sur le titre The Witcher 3. Ce choix avait été influencé par son responsable du design qui se trouve être un grand fan de la série. C’est ainsi que le producteur a pu être introduit auprès de Satoru Homma.

Cependant, la situation ne se présentait pas sous les meilleurs auspices. D’une part compte tenu du planning avec The Witcher 4 dans les starting block, et d’autre part Homma a rappelé une précédente collaboration avec Bandai Namco, où Geralt de Riv apparaissait dans Soulcalibur VI. Ce dernier propose alors de se tourner vers la licence Cyberpunk, et plus particulièrement autour de l’anime dont il est l’un des producteurs actuels.

Miyauchi souligne qu’il n’a pas été aisé pour l’équipe d’implémenter ce personnage. Bien que des crossovers avec des personnages issus de Guilty Gear avaient été jadis réalisés, comme la sulfureuse Baiken prêtée à Samurai Shodown, aucun guest n’est apparu dans la licence depuis qu’elle existe. Le producteur relate qu’il a du se rapprocher des autres équipes d’Arc System Works pour mener à bien la tâche d’intégrer leur premier IP.

Le studio n’a pas choisi la facilité avec Lucy, car l’exercice requiert d’intégrer un personnage externe aux jeux de combat. Il leur a fallu concevoir des mouvements et des séquences en veillant à ne pas dénaturer le personnage original. De plus, bien que Cyberpunk et Guilty Gear partagent la vision d’un monde futuriste chaotique, il n’en reste pas moins que ce sont deux univers que tout oppose. L’un ne jure que par la technologie tandis que l’autre est régi par la magie et on imagine mal Lucy partir à l’assault avec un yoyo ou une clé démoniaque. Le studio dit avoir anticipé ce casse-tête et compte proposer un épisode en mode arcade dédié à la Netrunner plus long que le format habituel afin d’amener des premiers éléments de background.

Un patch et un trailer à suivre

Miyauchi a saisi l’opportunité pour adresser un message aux joueurs. Il est conscient que le studio est attendu sur une révision du système du jeu depuis la dernière saison, et il confirme qu’un patch de rééquilibrage des personnages est prévu en même temps que la sortie de Lucy. Aucun trailer n’a été diffusé durant la conférence, ni de date annoncée. Cependant, l’attente devrait être de courte durée, puisque le trailer sera dévoilé lors de l’EVO Las Vegas, un rendez-vous incontournable pour la FGC, qui se déroulera le premier week-end d’août.