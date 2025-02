The Witcher 4 retardé ? La faute à l’Unreal Engine 5

L’industrie du jeu vidéo est en constante évolution, à l’image de CDProjekt Red, studio en charge de The Witcher 4. L’introduction de l’Unreal Engine 5 par Epic Games a été saluée comme une révolution, promettant de transformer la façon dont les jeux sont développés. Malgré des démonstration incroyables, derrière le rideau, la réalité est autre.

L’adoption de cette nouvelle technologie semble se faire dans la douleur d’après Daniel Vavra, réalisateur de Kingdom Come: Deliverance. Selon lui, le développement de The Witcher 4 pourrait être retardé en raison des complexités liées à l’UE5, apparemment peu enclin à favoriser les jeux en monde ouvert et au contenu colossal.

L’Unreal Engine 5 promet des avancées significatives en termes de graphismes et de performances, avec des fonctionnalités comme Nanite (une géométrie ultra-détaillée) et Lumen (un éclairage dynamique). Ces innovations sont alléchantes mais leur maîtrise n’est pas encore au rendez-vous. Des titres récents comme Lord of the Fallen, Remnant 2 ou encore ARK: Survival Ascend ont connus quelques déboires à leur lancement et l’UE5 a parfois été montré du doigt.

Le retard potentiel de The Witcher 4 et donc la migration vers l’UE5 est vu comme un échec selon certains, surtout lorsque l’on voit jusqu’au le moteur maison de CDProjekt, le REDEngine, avait pu être mené. Pour d’autres, c’est une étape nécessaire dans le processus d’apprentissage et d’adaptation, une leçon d’humilité qui rappelle qu’à force d’aller trop vite, on brûle les étapes.

Ce qui est sûr, c’est que CDProjekt, un des plus gros studios d’Europe, se passerait bien d’une mauvaise publicité, un peu comme Cyberpunk 2077 l’a été. Il aura fallu de nombreux mois au studio pour colmater le navire et redorer le blason de la franchise et de l’entreprise. Réitéré n’est donc pas une option.

Avec une génération qui nous aura globalement déçus au niveau des prestations techniques, nous n’aurons eu aucun fossé technique comme le furent Gears of War ou Uncharted 4 en leur temps. La génération actuelle doit apparemment ralentir son rythme de sortie pour digérer de nouvelles technologies avant de faire vibrer nos rétines. Un mal pour un bien dira-t-on.

De toute évidence, CDProjekt doit certainement mobiliser une grande quantité de personnes à temps plein derrière The Witcher 4, le jeu rappelons-le, n’étant pas encore annoncé. Le studio aura ainsi la chance d’avoir une masse d’employés qualifiés sur le nouveau moteur d’Epic, une manne d’une valeur inestimable, surtout par les temps qui courent.