Blizzard bourre son calendrier d’été avec Ghosts of K’aresh

C’est l’été, les vacances, la chaleur et les nuits de canicule passées au bureau pour retourner dans nos mondes favoris. Blizzard le sait bien et nous livrera le 6 août la mise à jour de World of Warcraft : The War Within, intitulée Ghosts of K’aresh.

Les monts et merveilles de K’aresh

Évidemment, nouvelle mise à jour rime avec nouveau contenu, dans la lignée des patches majeurs du titre. Nous aurons donc droit à une nouvelle zone, un nouveau raid, un nouveau donjon, une nouvelle ville pour passer ses vacances, et bien d’autres petites découvertes allant de l’équilibrage aux nouveautés techniques.

K’aresh est le monde d’origine des Ethériens, une espèce que l’on croise depuis des années en Azeroth, mais aussi dans Hearthstone avec le Prince Voleur Rafaam, par exemple. Cette balade sera également l’occasion de retrouver un vieil ami, Dimensius, oublié dans les profondeurs d’un donjon de The Burning Crusade il y a 18 ans. Au sommet de sa forme, une confrontation monumentale nous est promise, puisqu’il est prévu d’affronter un adversaire dont la taille équivaut à celle d’une capitale.

Ghosts of K’aresh marque également le départ de la troisième saison de cette extension, avec une certaine notion de recyclage, puisque six des huit donjons inclus dans la rotation sont déjà apparus il y a peu. Cela inclut les deux parties de Tazavesh, qui reviendra également en méga-donjon… Blizzard, on vous voit…

Il est tout de même appréciable de noter que la firme américaine nous prouve que sa ligne de production s’est grandement améliorée étant donné qu’Undermine(d), le dernier patch majeur, est sorti fin février et s’est depuis agrémenté de deux autres petites updates amenant chacune leur petite dose de contenu.

Un planning chargé !

S’il est évident que cette balade à K’aresh nous est proposée dans l’unique but de recentrer le débat sur le Vide (toutes ces entités violettes), elle est également parfaitement alignée avec un autre événement : la présentation de World of Warcraft: Midnight à la Gamescom le 20 août.

Cette extension est très attendue pour son système de housing, qui, sans être encore sorti, fait déjà l’unanimité, mais aussi pour sa revisite de Quel’Thalas, une portion de cet univers très appréciée des fans.

Malheureusement, dans cette précipitation, il y a un oublié majeur : la version Classic de Mists of Pandaria. Cette extension, elle aussi très appréciée des joueurs à l’époque pour être l’une des premières à proposer des défis de taille, a déjà rassemblé de nombreux joueurs pour le 23 juillet, imaginant que K’aresh ne serait disponible qu’à la rentrée, voire plus tard.

Pour une partie des joueurs, ce télescopage de dates est problématique, car cumuler ainsi deux instances du jeu peut s’avérer compliqué. Blizzard, en voulant pousser sa version actuelle sur le devant de la scène, plus vendeuse, potentiellement plus accessible au grand public et en chemin vers nos chères consoles (rappelons la présence de Battle.net sur la Xbox Rog Ally), finit par oublier totalement ses joueurs les plus assidus. Et c’est bien dommage.

Les joueurs devront donc choisir entre l’une des deux versions du jeu à une période généralement creuse, une décision plutôt étrange. À cela s’ajoute le fait que les équipes e-sportives devront abandonner l’idée de générer deux fois plus de contenu vidéo avec deux compétitions bien espacées, pour se contenter d’une seule, la plus actuelle bien sûr.