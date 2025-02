Undermine(d), World of Warcraft creuse vers la 11.1

Nous sommes mercredi, et comme chaque semaine, les joueurs de World of Warcraft entament un nouveau cycle chargé. Mais cette fois, l’occasion est spéciale : le jeu accueille sa mise à jour 11.1, Undermine(d). Au programme, un lot classique de nouveautés avec une nouvelle zone à explorer, la suite de l’histoire, diverses améliorations de confort, un donjon inédit et, bien sûr, de quoi se préparer pour le prochain raid. Ce dernier, accompagné de la saison 2 de l’extension en cours, déploiera ses foreuses dès le 5 mars.

Nous sommes toutefois agréablement surpris par l’ajout de deux nouveaux delves, cette mécanique introduite au lancement de The War Within et largement plébiscitée par les joueurs. Autre nouveauté notable : l’arrivée d’un nouvel engin de course, le D.R.I.V.E. Sans entrer dans les détails (que vous pourrez lire ici), cette machine permet d’atteindre une vitesse de pointe impressionnante tout en offrant la possibilité d’activer un frein à main pour négocier des virages serrés avec précision.

L’idée d’une monture à la maniabilité digne d’une F1 dans un univers d’heroic fantasy peut sembler incongrue… Pourtant, Undermine, la grande capitale gobeline de World of Warcraft, était déjà envisagée bien avant la sortie du jeu, dès 1999. Cette mise à jour lui rend enfin hommage avec brio : une zone entière à explorer, la présence des différents cartels (où les joueurs aguerris reconnaîtront sans mal les figures emblématiques), et une narration qui ne cesse de gagner en qualité au fil des mois.

Pour les développeurs de Blizzard, l’explication de cette amélioration tient en deux points : une roadmap claire et définie (Undermine(d) étant déjà annoncées depuis quelques mois), ainsi qu’une volonté constante d’évoluer. Démagogie ou réel engagement ? La confiance envers la communication du géant américain s’est érodée depuis longtemps, mais force est de constater que World of Warcraft connaît une progression fulgurante ces dernières années, contrairement à ce qui était son concurrent principal il y a moins de trois ans : Final Fantasy 14 qui stagne inlassablement dans la même routine.

L’abandon progressif des systèmes éphémères au profit de fonctionnalités plus durables et le respect quasi irréprochable des délais annoncés imposent le respect. D’autant qu’aucune autre licence n’a osé dévoiler trois extensions d’un coup (The War Within, Midnight, The Last Titan), projetant ainsi près de six ans de contenu à venir, là où d’autres préfèrent distiller leurs annonces aux moments les plus stratégiques.

La plus grande force de Blizzard réside indéniablement dans son sens de l’observation. Le studio a toujours su s’inspirer des mécaniques de ses concurrents pour les remodeler et les adapter avec brio à sa propre vision du jeu. Une fois encore, Blizzard puise chez ses voisins : le D.R.I.V.E. n’est autre qu’une version revisitée du Scaraboule de Guild Wars 2… et le résultat est génial. Comme toujours avec un jeu construit pour durer, il ne faut pas crier à la réussite au premier jour, mais Undermine(d) tend tout de même à nous prouver que parfois, avoir les yeux plus gros que le ventre peut aider à mieux digérer.