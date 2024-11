Warcraft – Pour les 30 ans de la franchise, Blizzard gâte les fans

L’univers de Warcraft s’apprête à souffler ses trente bougies ! Pour l’occasion, Blizzard a réservé quelques surprises aux fans du monde entier. Lors du Warcraft Direct, une présentation de plus de trois heures pour célébrer cet anniversaire, les équipes ont annoncé des nouveautés pour chaque jeu dans l’univers d’Azeroth.

World of Warcraft : cap sur les 20 ans avec une mise à jour

Le 23 novembre, World of Warcraft fêtera ses vingt ans d’existence. Pour l’occasion, Blizzard a dévoilé la première mise à jour majeure de la dernière extension The War Within. La version 11.1, intitulée Undermine(d), est prévue pour début 2025 et permettra aux joueurs d’explorer la capitale souterraine gobeline. Cette mise à jour inclut deux nouveaux gouffres, un donjon, une monture gobeline et un raid.

Autre annonce qui devrait ravir les fans : Blizzard a teasé la prochaine extension : Mindnight. Peu de détails ont été révélés pour l’instant, mais on sait qu’elle introduira les résidences privées en jeu, un ajout attendu qui permettra de personnaliser davantage l’expérience, comme dans d’autres MMOs. Plus d’informations seront dévoilées en 2025.

World of Warcraft Classic : Pandaria et édition spéciale

Du côté de WoW Classic, l’extension Mists of Pandaria arrivera en 2025, permettant aux joueurs de redécouvrir ce contenu tel qu’il était lors de sa sortie en 2012, avec l’introduction de la classe moine et des combats de mascottes. En outre, dès le 21 novembre, WoW Classic recevra une mise à jour spéciale pour célébrer les vingt ans du jeu. Les joueurs pourront désormais jouer sur des serveurs en mode hardcore, avec de nouvelles fonctionnalités pour le PvE et le PvP.

Warcraft STR : aux origines de la saga

Avant de devenir le MMO mondialement connu, Warcraft était un jeu de stratégie en temps réel. Pour les nostalgiques et les curieux, Warcraft I: Remastered et Warcraft II: Remastered sont maintenant disponibles. Ces versions proposent des graphismes améliorés, une nouvelle interface et divers ajustements pour améliorer l’expérience de jeu. Parallèlement, une version 2.0 de Warcraft III: Reforged est également en déploiement, avec des mises à jour similaires. Les trois titres sont disponibles ensemble dans un Battle Chest au prix dynamique.

Hearthstone et Warcraft Rumble : mobile ou PC ?

Pour Hearthstone, Blizzard a annoncé trois nouvelles extensions prévues pour 2025, dont un mini-set surprise dédié à StarCraft ! Les joueurs pourront bientôt découvrir de nouvelles cartes inspirées des Protoss, Zergs et Terrans. Enfin, Warcraft Rumble arrive sur PC ! La bêta débutera le 10 décembre et introduira rapidement une nouvelle fonctionnalité : certains chefs de factions auront désormais une double appartenance familiale.