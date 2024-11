Overwatch – Blizzard mise sur la nostalgie

Il semblerait que la nostalgie soit à la mode dans les hero shooters. Après un « Fortnite OG » qui avait attiré des millions de joueurs l’an passé, c’est au tour d’Overwatch d’opérer son retour aux sources. Le nouvel événement, intitulé « Overwatch Classic », promet de ramener les joueurs en 2016 pour redécouvrir le jeu comme lors de sa sortie. Dès aujourd’hui et jusqu’au 2 décembre, les fans pourront donc profiter des maps et des héros originaux, le tout avec un mode 6v6 !

Overwatch Classic a été pensé pour rappeler l’Overwatch 1.0 des premières années. Les personnages retrouvent leurs capacités originales, mais aussi leurs stats et leur rôle, avec le retour de la classe « défense ». Dans les premiers jours de l’événement, il n’y aura pas de limitations dans le choix des héros : rien n’empêchera les joueurs de monter une équipe 100 % tank, par exemple. C’est également le retour des maps Hanamura et Temple d’Anubis en mode 2CP ! Cependant, Blizzard précise que les cartes conserveront les ajustements introduits dans Overwatch 2, comme les modifications de plateformes ou de timing.

C’est surtout le fait de pouvoir jouer en 6v6 qui attire l’attention des fans de la première heure. S’ils sont nombreux à espérer une version permanente de ce mode, Blizzard reste pour l’instant discret sur l’avenir de cette fonction. Dans la FAQ de l’événement, on peut lire que des tests pour évaluer l’intérêt de la communauté sont en cours, mais que ce n’est pas l’objectif de ce mode Classic. Cette fonction est donc, à l’heure actuelle, strictement limitée dans le temps.

Pour le moment, seuls les modes Assaut, Escorte, Hybride et Contrôle sont disponibles dans Overwatch Classic, sans retour des loot boxes ni du mode compétitif. Mais Blizzard promet des ajouts au fur et à mesure de l’événement : toujours dans la FAQ, on nous parle par exemple de la « Moth Meta » (une période dans l’histoire d’Overwatch où Ange était l’un des personnages les plus joués en compétitif).