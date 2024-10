Overwatch 2 – Sombra intentionnellement rendue injouable ?

La prochaine saison d’Overwatch 2 débute et Blizzard vient de publier le grand patch d’équilibrage destiné à l’accompagner sous les meilleurs auspices. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces changements vont impacter substantiellement plusieurs héros et provoquer un émoi certain au sein de la communauté.

Dire que certains héros subissent de violents nerfs seraient un doux euphémisme. Si Juno et Reinhardt sont concernés par de très légères modifications, Ramattra perd sa capacité à infliger des dégâts à travers les boucliers. Certes, il inflige désormais deux fois plus de dégâts aux boucliers eux-mêmes, mais la singularité du héros disparaît en même temps que cette aptitude qui en faisait un tank polyvalent capable de contrer Reinhardt et Sigma.

Mais la principale victime de ce patch est bien Sombra. Après avoir subi un premier rework majeur lors du passage d’Overwatch à Overwatch 2, le héros en subit un nouveau assez inattendu. Un rework qui détruit complètement le personnage : désormais, son invisibilité n’est plus un atout passif permanent mais un état qui dure 5 secondes après avoir utilisé le translocateur.

Sa capacité de hack est également nerfée et dure désormais 1 seconde au lieu de 1 seconde et demi, avec, notamment, la fin du hack permanent de Bob, ce qui en soi est bienvenu tant il était incompréhensible qu’une capacité soumis à cooldown puisse nullifier une capacité ultime aussi aisément et sur toute sa durée.

Cette nouvelle situation pour Sombra soulève de nombreuses interrogations car son gameplay vient de nouveau d’être totalement bouleversé. Si son nouveau gameplay ressemble à celui qui était le sien dans le premier jeu, il y a cependant une différence de taille qui réduit considérablement sa survivabilité.

En effet, dans Overwatch Sombra pouvait poser son translocateur n’importe où sur la carte et s’y téléporter pour échapper aux autres joueurs. Dans Overwatch 2, le translocateur ne peut qu’être lancé à quelques mètres du personnage comme la grenade d’Ana, et déclenche automatiquement l’invisibilité.

Cette nouvelle Sombra s’annonce extrêmement difficile à jouer, tant et si bien que la choisir en compétitif pourrait être assimilé à du sabotage du jeu d’équipe au vu de sa survivabilité quasiment nulle. Pourquoi ce changement ? Sombra était l’un des héros de prédilection pour contrer Widowmaker, l’un des deux snipers du jeu capables de oneshot les joueurs. Or, cette saison c’est Widowmaker qui reçoit un skin mythique.

Il se pourrait donc que le studio californien ait détruit Sombra pour favoriser les ventes du BattlePass et les microtransactions qui permettent d’acquérir le skin mythique de Widowmaker. Dans un fast-FPS tel qu’Overwatch 2, se faire vaincre une ou deux fois par un héros « counter » pousse généralement à changer de héros pour ne pas entraver la progression de l’équipe. Sans Sombra, les Widowmaker seront beaucoup plus fréquentes en compétitif, et les joueurs pourraient être tentés de sortir la carte bleue pour son skin mythique temporaire.

Une pratique assez curieuse de la part du studio qui avait tenté, il y a quelques années, de bannir de manière cyclique certains héros du jeu pour que chaque saison soit différente. Overwatch à la sauche Jeff Kaplan paraît bien loin.