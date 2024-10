Overwatch 2 – Magie et désenchantement pour la saison 13

La treizième saison d’Overwatch 2 approche à grands pas et Blizzard nous offre aujourd’hui le premier trailer révélant de bonnes, de mauvaises et de bien moches surprises. Halloween oblige, c’est la magie qui en sera le thème, mais tous les ingrédients sont-ils bien réunis ?

Ceux qui jouent Venture peuvent d’emblée calmer leurs ardeurs, puisque notre archéologue enthousiaste ne bénéficie toujours pas du moindre skin dans cette nouvelle saison qui fait pourtant la part belle aux personnages DPS. C’est en effet Widowmaker (ou Fatale en français) qui bénéficie du skin mythique pour cette saison, grimant la sniper en alchimiste ou en sorcière.

Comme le veut la tradition, l’évènement Junkenstein signe son retour pour la saison des morts et des bonbons. Un évènement qui était sympathique dans le premier jeu et devient quelque peu triste (et pathétique) dans Overwatch 2, lequel reste indissociable de la promesse abandonnée d’une véritable dimension PvE.

Du côté des bonnes nouvelles, plusieurs cartes ont été remaniées pour le jeu et les parties compétitives afin d’éviter l’excès de pression subit par les attaquants sur certaines cartes. Un équilibrage bienvenu pour éviter qu’une équipe reste bloquée au premier chokepoint et que la partie ne dure quelques minutes.

Un équilibrage qui se veut, par ailleurs, peut-être nécessaire du fait du matchmaking moins équitable que par le passé, permettant à de très bons joueurs bien classés de détruire à eux seuls une équipe moins bien classée.

On note également l’arrivée d’une variation de couleur supplémentaire pour les skins mythiques : dorée. Blizzard oblige, non seulement il sera nécessaire d’avoir obtenu l’ensemble mythique complet d’un héros pour y avoir accès, mais il faudra, en plus, payer cette nouvelle variation de couleur avec des prismes. Prismes dont, on le rappelle, on peut en obtenir 80 par Battle Pass complété en une saison.

Autrement dit, il faudra jouer assidument pendant deux saisons pour obtenir l’aspect mythique d’un héros en particulier et cette couleur supplémentaire. Ou bien sortir la carte bleue.

Enfin, on ne peut que lever les yeux au ciel, replacer notre mâchoire décrochée et ramasser nos bras tombés en constant que le studio californien a préféré passé du temps pour offrir des skins payants pour Sombra et Dva, qui sont non seulement une nouvelle coloration de skins existants, mais qu’en plus, il s’agit de skins ayant déjà reçu ce traitement avare par le passé.

On observe par ailleurs que ce sont toujours les mêmes personnages qui bénéficient de cosmétiques à chaque saison ou via la boutique (Kiriko, Ana, Mercy, Reinhardt, Ashe etc) tandis que d’autres sont littéralement délaissés depuis de nombreuses saisons.

Amertume à part, c’est aussi l’occasion pour Blizzard de teaser le prochain héros prévu pour Overwatch 2 : un Tank nommé Phreak et déjà présent dans les premiers concepts d’Overwatch aux côtés d’héros bien connus et largement remaniés depuis. Un Tank visiblement écossais, dont on espère qu’il aura des dialogues sarcastiques envers la britannique Tracer et l’irlandaise Moira.

Cette nouvelle saison débute dans quelques jours : le 15 octobre 2024. Au final, on se dit vivement la quatorzième saison d’Overwatch 2 et le premier skin pour Venture. Et pourquoi pas son origin story. Soyons fous : il n’a fallu attendre que quatre ans pour avoir celle de Zenyatta.