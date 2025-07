Xbox, King, Tantale, et les promesses non tenues.

Xbox le criait à qui voulait l’entendre, Call of Duty n’était pas du tout au cœur de la transaction qui conduisit à l’acquisition d’Activision-Blizzard pour 69 milliards de dollars. Bien sûr, ce serait un ajout de poids, mais pas autant que King, l’éditeur de Candy Crush, que le géant américain prétendait convoiter prioritairement.

« L’intention de Microsoft avec cette acquisition est d’accéder aux jeux mobiles d’Activision et King, tels que Candy Crush Saga. Même s’il y a 200 millions d’utilisateurs de consoles de jeux dans le monde, le marché mobile atteint plus de trois milliards d’utilisateurs. » – Phil Spencer, le 18 janvier 2022.

L’acquisition d’ActiBlizz fut annoncé le 18 janvier 2022, et les autorités de régulation de la concurrence ont finit par approuver l’accord le 13 octobre 2023. Il y a déjà presque 2 ans. Et depuis ? Les joueurs ont surtout de quoi se sentir trahis (tandis que les cadres de la FTC, qui avaient tenté de s’opposer à cette acquisition, doivent répéter tous les midis à la cantine que « ils nous l’avaient bien dit, ils nous l’avaient bien dit… »).

On imaginait une stratégie au long cours, qu’Xbox allait s’armer des développeurs les plus talentueux de l’industrie pour proposer un Game Pass au catalogue imparable et provoquer une révolution dans la façon de consommer le jeu vidéo. Les dirigeants d’Xbox avaient tout compris, se disait-on, puisqu’en mettant l’accent sur King, ils montraient qu’ils avaient conscience de la part que représente le support dans l’industrie, et n’avaient pas l’intention de le laisser de côté…

Moins de deux ans plus tard, les équipes abritant les talents en question se sont souvent fait démanteler (après les fermetures de Tango Gameworks ou d’Arkane Austin, sur lesquelles on ne reviendra pas, on apprend la fermeture de The Initiative, des réductions drastiques chez Raven Software, des départs chez Rare, qui n’est plus que l’ombre du studio qu’on connaissait…), et Xbox n’est pas plus présent sur mobile qu’il y a deux ans, en dehors des activités déjà existantes qu’il a acquise.

Au contraire, même, comme dans le reste de ses activités, c’est le désengagement qui semble être au programme : le géant met Warcraft Rumble sous respirateur artificiel (assurant la maintenance du jeu, mais annonçant la fin de l’ajout de nouveaux contenus), et supprime 10% des effectifs chez King, pourtant vanté comme la véritable cible du chèque de 69 milliards de dollars.

Il faut bien se rendre à l’évidence, il n’y avait aucune stratégie élaborée chez Microsoft, pas plus sur mobile qu’ailleurs, sauf peut-être celle, culottée, d’essayer de faire croire qu’il voulait King pour qu’on le laisse acheter Call of Duty… Peut-être ses dirigeants croyaient-ils sincèrement que l’ajout au Game Pass des catalogues Activision, Blizzard, Bethesda et consorts allaient réellement provoquer une explosion des abonnements, et que, deux ans plus tard, l’entreprise se rend compte que la proposition n’est pas aussi profitable qu’elle l’avait imaginé, se retrouvant avec des investissements colossaux à éponger ?

Ou, plus prosaïquement, Microsoft a simplement décidé de prendre « de force » les parts de marché qu’il n’arrivait pas à conquérir. Le catalogue d’Activision Blizzard, s’il lui a coûté très cher, lui rapporte aussi très gros : on parle de 3 milliards de Dollars de revenus annuels pour CoD, potentiellement 700 millions pour Diablo Immortal, peu ou prou la même chose pour World of Warcraft… Ces trois seules licences auraient ainsi déjà « remboursé » 17% de l’énorme facture de l’acquisition en une seule année…

Dans la légende, Tantale avait subtilisé à Zeus, son père, un chien d’or sacré. Pour le punir, Zeus l’a alors exilé sur une île entouré d’une rivière, où poussent des arbres fruitiers. Mais la rivière s’assèche quand Tantale tente d’y prélever de l’eau, tandis que les branches de l’arbre s’écartent quand le malheureux essaie d’y cueillir un fruit. Tantale est ainsi condamné à avoir éternellement faim et soif, bien que littéralement entouré de ce qu’il désire et qu’il lui est inaccessible (le fameux « Supplice de Tantale »).

Une légende qui illustrerait bien la situation du département jeu vidéo de Microsoft, ce dernier s’étant emparé d’ActiBliz comme Tantale du chien d’or. Sauf que ce sont ses équipes et les joueurs qui voient aujourd’hui les jeux (Everwild, Perfect Dark, les promesses faites au mobile…) s’écarter comme les branches de l’arbre quand ils s’imaginent pouvoir les atteindre, tandis qu’Xbox récolte, lui, les fruits de son forfait…