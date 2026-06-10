Kingdom Hearts IV (enfin) de retour au Nintendo Direct

C’était en 2022 que Tetsuya Nomura annonçait travailler sur Kingdom Hearts IV, le prochain opus de la licence liant Disney et Final Fantasy. Après la grande annonce, Square Enix a fait le choix d’être très discret sur l’avancée du projet, et ce, jusqu’à ce Nintendo Direct du 9 juin 2026. Le studio s’est fendu d’une bande-annonce, confirmant ainsi l’arrivée du jeu sur Nintendo Switch 2 dès sa sortie.

En prime, la licence arrive en grandes pompes sur la dernière console portable de Nintendo : avant la sortie du nouveau chapitre, une nouvelle compilation incluant la plupart des jeux sortis par le passé sera disponible à partir du 8 octobre prochain. Elle viendra remplacer la version Cloud des jeux, qui sera prochainement retirée de l’e-shop.

Kingdom Hearts IV, ou comment relancer la machine

Plus que son contenu, c’est la présence d’une bande-annonce qui est en elle-même significative : voilà plusieurs années que la licence s’était faite extrêmement discrète. Suite à l’annulation de Kingdom Hearts Missing-Link, un jeu mobile qui aurait dû faire le lien entre les différents titres mobiles de la licence et Kingdom Hearts IV, c’est un silence complet qui s’était imposé. Une situation bien trop familière au public de la licence, puisque Square Enix a tendance à souvent annoncer les projets Kingdom Hearts très (trop ?) tôt.

En soi, la bande-annonce a même été plutôt chiche en information. Elle confirme la présence de certains personnages connus par les plus attachés à la licence et détaille un peu plus le mode combat du jeu. Il semble se placer dans la lignée de Kingdom Hearts III, et devrait proposer une expérience privilégiant la fluidité et la vitesse plutôt que la complexité.

Clairement, Square Enix souhaite encore faire planer le doute quant aux licences que le studio empruntera à Disney pour ce crossover. Si certains éléments laissent supposer l’arrivée ou le retour de certains mondes, la bande-annonce se cantonne surtout à Quadratum, lieu déjà connu, fortement inspiré du quartier de Shibuya.

En réalité, cette bande-annonce, aussi limitée qu’elle soi, met en exergue l’un des enjeux majeurs de ce nouvel opus : encore une fois, il héritera de 25 ans d’histoire, et d’un récit détaillé et développé dans plus d’une dizaine de jeux. Encore une fois, il faudra travailler à rendre le tout digeste et accessible, que ce soit pour un public néophyte ou ultra investi.

Ressortir la compilation incluant tous les jeux principaux semble être, encore et toujours, le pansement de choix de Square Enix pour palier à ce problème épineux. Cette fois-ci, la sortie n’est pas volée et était même attendue. Si les différents jeux Kingdom Hearts étaient disponibles via Cloud gaming sur la console portable de Nintendo, c’était clairement un aveu d’échec, qui avait largement déçu.

Avec cette (re)sortie prévue pour le 8 octobre 2026, Square Enix éclipsera entièrement cette version, qui, non contente de ne plus être disponible à la vente, deviendra complètement hors service une fois la nouvelle compilation sortie. Elle incluera Kingdom Hearts 1.5 + 2.5, Kingdom Hearts III et son DLC, Re:Mind. De quoi être plutôt à jour à l’approche de Kingdom Hearts IV, pour peu d’être prêt à passer à la caisse : 79,99 euros, pour des jeux qui ont, pour certains, plus de vingt ans.

Un prix qui est d’autant plus difficile à avaler que les joueurs ayant payé pour la version cloud gaming devront à nouveau passer à la caisse. Les versions cloud étant supprimées, les jeux seront retirés des serveurs à terme. Square Enix fait un geste, en proposant la nouvelle compilation à moitié prix pour les joueurs ayant une sauvegarde de la version cloud gaming, cela reste cependant insuffisant : les joueurs perdent essentiellement ce pour quoi ont payé.

Avec cette bande-annonce et cette sortie prochaine, Square Enix se veut rassurant : Kingdom Hearts IV est en chemin. Cela dit, il est clair que le contenu reste relativement limité comparativement au temps d’attente, mais ça, c’est le lot de la licence. Avec des annonces souvent prématurées, et l’emploi du temps très chargé de Tetsuya Nomura ces dernières années, il était évident qu’il serait nécessaire de s’armer de patience.