Kingdom Hearts Missing-Link – Le jeu mobile manquera à l’appel

On n’avait eu que peu de nouvelles de Kingdom Hearts Missing-Link depuis son annonce en 2022, pour finalement apprendre aujourd’hui que le projet tire sa révérence. Square Enix vient d’officialiser l’annulation de ce jeu mobile censé se dérouler dans l’univers de Sora et des personnages Disney, un peu à la manière d’un Pokémon Go.

Kingdom Hearts Missing-Link avait été annoncé lors du vingtième anniversaire de la franchise, et aurait dû permettre aux joueurs d’affronter les Sans-cœurs avec des figurines à l’effigie des personnages de la saga. Le tout en utilisant le GPS des smartphones et en multi jusqu’à six joueurs. Missing-Link devait aussi être le chaînon manquant entre Kingdom Hearts III et le quatrième opus, toujours en préparation.

Dans sa communication sur X, l’équipe de développement s’excuse auprès de toutes les personnes qui attendaient Kingdom Hearts Missing-Link avec impatience. Malgré leurs efforts et plusieurs bétas fermées, il « serait trop difficile d’offrir un service à la hauteur des attentes des joueurs sur le long terme ».

Une décision qui ne surprend pas totalement, tant les projets mobiles de Square Enix qui ont été mis en pause ou totalement avortés se sont multipliés ces derniers mois : on se souvient de Dragon Quest Champions ou de Final Fantasy Crystal Chronicles qui ont récemment fermé leurs portes.

Les fans de Kingdom Hearts peuvent quand même se rassurer : Kingdom Hearts IV reste bel et bien en développement ! On sait toujours peu de choses sur le jeu tant attendu depuis son annonce en 2022. Dans une interview accordée à Young Jump en septembre 2024, Tetsuya Nomura, l’un des créateurs de la saga, avait tout de même donné quelques indications. Le quatrième opus devrait conclure l’arc principal de la série qui dure depuis plus de vingt ans maintenant. Le tweet d’annulation de Missing-Link marque la première mention officielle du titre depuis cet entretien.