Kingdom Hearts IV – d’après le doubleur de Sora, le jeu n’est pas près de sortir

Cela va bientôt faire trois ans que Square Enix a annoncé, lors d’un évènement pour célébrer les 20 ans de la saga la plus magique de l’éditeur, Kingdom Hearts IV. En réalité, ce n’était qu’une question de temps avant que Nomura et son équipe s’atèlent au prochain opus après les cliffhangers du troisième jeu, Kingdom Hearts Melody of Memory, qui aura laissé les fans sur leur faim.

Dans une récente interview accordée à nos confrères de chez IGN, Haley Joel Osment, l’acteur prêtant sa voix à Sora dans la série depuis 2002, s’est confié sur carrière et ses habitudes de joueur. Ce moment a également été l’occasion pour lui de parler de la saga.

« J’espère qu’on entendra quelque chose au sujet de Kingdom Hearts IV, je crois qu’il y a une rumeur sur un nouveau jeu en développement […] Je suis toujours le dernier au courant parce que mon travail est la dernière étape du process ».

Eh oui, le comédien n’était pas du tout au courant de l’existence du quatrième opus pourtant annoncé il y a presque trois ans. Par ailleurs, cela peut être perçu comme inquiétant pour les fans car si l’on en croit ses mots, le doublage fait parti de la dernière phase de développement et par conséquent, cela voudrait dire que le projet ne montrera pas le bout de son nez avant un certain temps.

Depuis l’annonce de Kingdom Hearts III en 2013, rares ont été les annonces au sujet de la saga. Si l’on se souvient bien, un trailer était publié tout les deux ans avant que les mises à jours concernant le jeu ne soit plus régulières dès 2018. Malédiction que les aficionados pensaient révolue avec l’annonce puis la sortie d’un DLC nommé ReMind, ainsi que deux nouveaux jeux sous-titrés Dark Road et Melody of Memory. Le premier racontait la jeunesse de l’antagoniste de la saga et l’autre, célébrant les musiques reconnues de Yoko Shimomura, préparait le terrain pour le prochain opus.

Le futur de la saga Kingdom Hearts semble une fois de plus marqué par l’incertitude, avec deux projets en développement : Kingdom Hearts IV et Kingdom Hearts : Missing Link. Ce dernier, initialement prévu pour cette année, reste très discret depuis sa deuxième bêta fermée en mai dernier et malgré l’annonce des pré-inscriptions en juin. Les fans devront une nouvelle fois prendre leurs mal en patience avant d’en savoir plus sur ces projets.