Shuntaro Furukawa défend le prix de la Switch 2 et sa stratégie transmédia

Voilà un mois que la Switch 2 est sortie et les premiers chiffres témoignent d’un lancement historique pour Nintendo. D’après les premières estimations, plus de 3,5 millions de consoles se seraient écoulées en seulement quatre jours, un record. Pourtant, ce succès ne masque pas les nombreux débats qui entourent son prix affiché à 500€, jugé élevé pour une partie de son public traditionnel.

Un prix cohérent, un débat qui l’est tout autant

Interrogé sur ce positionnement tarifaire, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, défend un prix qu’il estime justifié par la valeur de l’expérience proposée. Selon lui, le plus important n’est pas le chiffre sur l’étiquette, mais la capacité à prouver la valeur de la console aux consommateurs.

Furukawa n’élude cependant pas la comparaison avec les consoles précédentes, reconnaissant que le prix de la Switch 2 est « sensiblement plus élevé ». C’est ici qu’il dévoile une facette clé de la stratégie à long terme de Nintendo : utiliser son écosystème transmédia pour maintenir le lien avec les plus jeunes en attendant qu’ils puissent s’offrir la console.

« Nous créons également d’autres opportunités en dehors des consoles pour permettre aux jeunes enfants de continuer d’interagir avec nos différents univers. Le but ultime étant qu’ils finissent par finalement y jouer sur nos consoles, et pour cela, nous analysons de près la situation économique pour savoir quel prix deviendrait une barrière. »

Cette stratégie est déjà bien visible. Le succès colossal du film Super Mario Bros. en 2023 ou l’ouverture des parcs Super Nintendo World permettent à la marque de toucher un public très large et de transformer ses licences en véritables marques culturelles. Le fait que les deux premiers titres majeurs de la Switch 2, Mario Kart World et Donkey Kong Bananza, soient issus de cet univers n’est donc pas un hasard.

La Nintendo Switch 1, l’alternative accessible ?

En attendant, que faire si le prix de 500€ reste une barrière ? Nintendo rappelle que la première Switch reste une option viable, avec des jeux toujours en développement. Si la formulation de Shuntaro Furukawa est bien plus diplomate, le message sous-jacent n’est pas sans rappeler la fameuse et maladroite déclaration de Don Mattrick lors de l’annonce de la Xbox One et de sa connexion obligatoire : “Si vous n’avez pas Internet, nous avons la Xbox 360”.

La logique est similaire : si la Switch 2 est trop chère pour vous, la Switch 1 est toujours là. Une manière pragmatique de segmenter son marché, qui confirme que Nintendo a pleinement conscience de son positionnement tarifaire.