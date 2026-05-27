Sonic Frontiers de retour dans une « Definitive Edition » sur Switch 2

Dernière itération majeure des aventures de Sonic, Sonic Frontiers est sorti il y a maintenant bientôt quatre ans, provoquant une critique divisée. Le titre ne sera jamais parvenu à soulever l’enthousiasme que génère un épisode de Mario, mais a toutefois réussi à s’imposer, avec plus de 4,5 millions de copies écoulées au dernier décompte, ce qui en fait quand même le Sonic 3D le plus vendu.

The Final Frontier

Un chiffre qui pourrait grimper encore un peu avec une nouvelle édition qui devrait arriver dès le mois prochain : Sonic Frontiers Definitive Edition. La rumeur, puisqu’aucune annonce officielle n’a encore été faite, a été lancée par Billbill-Kun, qui s’est taillé une certaine cote de confiance en dévoilant régulièrement à l’avance les programmes PS Plus, par exemple.

D’après ses informations (en l’occurrence, le système de classification coréen), cette nouvelle édition ressortira le 23 juin prochain sur Xbox Series et PS5, et paraîtra pour la première fois sur Switch 2. Le jeu bénéficiera à cette occasion et en comparaison de la version Switch originale, d’une vraie refonte technique pour sa sortie sur la console Nintendo, ainsi que d’une sortie physique (reste à vérifier qu’il s’agira bel et bien d’une cartouche Switch 2, et pas d’une Key Card ne contenant aucune donnée).

Sonic Frontier Definitive Edition comprendra aussi l’ensemble des DLC sortis jusqu’ici, soit Sights, Sound and Speed, qui ajoutait le juke-box, le mode photo et deux nouveaux modes de jeu ; Sonic’s Birthday Batch, et son mode New Game + ; et enfin The Final Horizon, le plus gros DLC à ce jour, qui proposait une fin alternative, des combats de boss plus exigeants, et la possibilité de contrôler Tails, Knuckles ou Amy, chacun avec ses propres mouvements.

Si vous êtes passés à côté du jeu, ou si certaines critiques plus dures que d’autres vous ont convaincu de vous en tenir éloigné, peut-être que Sonic Frontier Definitive Edition sera l’occasion de donner sa chance à un jeu probablement pas parfait, mais qui avait le mérite d’être une vraie proposition de gameplay: un jeu de plateforme « traditionnel » mais en monde ouvert. D’autant que cette proposition est plutôt bien exécutée, et illustrée par une bande originale de haute volée mêlant j-rock et pop alternative, et sur laquelle on retrouve entre-autres le fameux Vandalize de One OK Rock.