tt

Sonic Frontiers de retour dans une « Definitive Edition » sur Switch 2

Sonic Frontiers Definitive Edition annonce

n1co_m

40 ans d'expérience en jeux vidéo. Nul à Fortnite. Megadrive > Snes. "Vous ne lisez pas assez NG+, les gars..."

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Mina the Hollower – Une aventure exceptionnelle à dompter

Test Subnautica 2 — C’est bien la mer qui prend l’homme

Test Thick as Thieves – Pas si épais, mais pas si pire

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026