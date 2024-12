Le film Sonic 4 officialisé pour 2027 ?

Alors que Sonic 3, le film, continue sa course effrénée dans nos cinémas, il semblerait que la franchise de Paramount Pictures soit si profitable qu’un quatrième long-métrage serait déjà dans les cartons. C’est du moins ce qu’assure le très sérieux magazine Variety, revendiquant l’exclusivité de l’information. Une information dépourvue de source qu’il faut donc créditer à des échanges oraux mais que la rédaction du magazine américain juge suffisamment crédibles pour en assurer la véracité. D’après eux, Paramount Pictures travaillerait sur une sortie courant 2027 pour ce prochain film Sonic.

L’information ne devrait cependant pas surprendre. Les films Sonic représentent une source de revenus fiable et constante pour le studio : le premier film Sonic a ainsi rapporté pas moins de 300 millions de dollars pour un budget de production de 90 ; le second film a rapporté un peu plus de 400 millions de dollars pour le même budget de production. Enfin, le troisième film sorti très récemment et connaissant un démarrage légèrement plus laborieux s’annonce également rentable puisqu’il a rapporté en deux semaines près de 210 millions de dollars pour un budget de 122 millions de dollars.

On voit par ailleurs la confiance accrue de Paramount Pictures envers la franchise avec ce budget de production augmenté pour le troisième film. Par-delà les chiffres financiers et le son des espèces sonnantes et trébuchantes, ces films sont tout simplement de bons films. Les critiques professionnelles et celles des spectateurs sont plus que favorables sur Rotten Tomatoes pour le troisième opus, alors que les deux précédents avaient une notation plus mitigée. La formule semble donc s’améliorer.

C’est également l’occasion pour Paramount Global, société-mère de Paramount Pictures et Paramount Plus, de réussir une nouvelle adaptation d’un personnage de jeu vidéo après les expérimentations décevantes réalisées du côté d’Halo. Master Chief a disparu au combat, mais le petit hérisson bleu continue sa route à vive allure.