Sonic X Shadow Generations avance dans l’ombre du Summer Game Fest !

Si le Summer Game Fest fut un poil décevant (pour rester mesuré), le programme nous a néanmoins permis de voir de nouvelles images de Sonic X Shadow Generations. Un nouveau trailer permettant d’apprécier le travail de remaster qui a été opéré sur le jeu vient d’être publié par SEGA, qui a aussi dévoilé les différentes éditions du jeu d’ores et déjà en précommande.

Ce sont ainsi trois éditions qui seront proposées aux fans du Hérisson :

Une édition « Digital », comprenant en plus du jeu un skin exclusif « Sonic Adventure » et des scènes de cinématiques exclusives (sur PlayStation seulement).

Une édition physique « Day One », incluant en plus du jeu le contenu de l’édition « Digital » et le Journal de Gerald Robotnik en format physique : un carnet de croquis des inventions de Robotnik de 28 pages

Une édition « Digital Deluxe » reprenant tout le contenu de l’édition « Digital » plus un Season Pass Digital Deluxe offrant un accès au jeu 3 jours avant la date de lancement, des skins exclusifs, un niveau bonus pour Shadow (via un DLC livré en fin d’année), la BO et un artbook numériques, et des points de compétences supplémentaires.

Les éditions Day One et Digital seront proposées à 50€, tandis que l’édition Digital Deluxe sera elle étiquetée à 60€.

On rappelle que Sonic X Shadow Generations n’est autre que le remaster de l’un des jeux Sonic les plus appréciés, permettant de revivre le meilleur des aventures du Blue Blur dans ses épisodes à la fois en 2D et en 3D. Réalisé par Katsuyuki Shigihara, déjà game designer sur le Sonic Generation original, et conçu comme une sorte de « Best of Sonic », cette nouvelle version permettra de jouer Shadow et inclura des zones inédites inspirées par le dernier titres de la licence, Sonic Frontiers.

Shadow sera définitivement la mascotte star de SEGA pour cette fin d’année 2024, puisqu’il sera aussi à l’affiche du film Sonic 3, prévu pour sortir le 18 décembre 2024, et c’est quand même Monsieur Keanu Reeves qui lui prêtera sa voix ! Sonic X Shadow Generations sort le 25 octobre 2024 sur PC (via Steam et Epic Games Store), PlayStation et Xbox. À noter que si le jeu ne sort pas sur Switch, il sera néanmoins aussi disponible sur les consoles d’ancienne génération (PS4 et Xbox One).