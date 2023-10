The Final Horizon – Sonic Frontiers atteint sa version finale

Sorti il y a presque un an maintenant, Sonic Frontiers n’avait pas vraiment su convaincre les joueurs, la faute notamment à une insuffisance technique et graphique et à une répétitivité un peu trop prononcée de ses activités. Pourtant, SEGA n’a pas abandonné son hérisson bleu et s’est tenu à une feuille de route ayant pour objectif de le rendre meilleur grâce à différentes vagues de mises à jour gratuites, donc la troisième et dernière, The Final Horizon, s’apparente à une sorte de bouquet final.

Ainsi, il est dorénavant possible de parcourir une toute nouvelle histoire aux côtés d’autres personnages que le hérisson bleu. Amy, Knuckles et Tails se joignent donc à l’aventure pour un scénario inédit rappelant Sonic Adventures par certains aspects et qui s’annonce comme assez relevé.

Coté scénario, l’extension prend place peu avant la fin de l’aventure principale, alors que Sage découvre un moyen de changer l’histoire. Accompagné du Dr Eggman (aka Robotnik), notre érinacéidae à basket rouge aura pour mission de convertir la cyber corruption en une source d’énergie exploitable. Nos nouveaux partenaires devront quant à eux réunir différentes Émeraudes du Chaos.

The Final Horizon nous propose donc de relever de nouveaux défis qui devraient nous tenir occuper pendant plusieurs heures. De quoi patienter avant l’autre aventure du hérisson bleu, Sonic Superstars, qui lui sortira dans quelques semaines et renouera avec le gameplay historique de la licence. Peut-on en alors en déduire que le passage à l’open world a été un échec pour SEGA ?

Au mois de mai dernier, l’éditeur nous précisait que Sonic Frontiers avait trouvé 3,5 millions d’acquéreurs, en faisant alors le Sonic en 3D le plus vendu. À titre de comparaison, c’est un volume trois fois plus important que pour Sonic Origins Plus, pourtant bien mieux reçu par la presse et les joueurs. Ce galop d’essai, à la Breath of the Wild, ressemble donc plutôt à une réussite, au moins commerciale, et on peut légitimement s’attendre à ce qu’un Sonic Frontiers 2 finisse par pointer le bout de son nez.

Mais en attendant que les dirigeants de SEGA de se prononcent sur son éventuelle existence, profitons de ce premier opus qui atteint probablement là sa version finale avec la disponibilité depuis le 30 septembre sur PlayStation, Xbox, Switch et Steam, de sa dernière extension gratuite The Final Horizon. A ce prix, il n’y a vraiment aucune raison de se priver.