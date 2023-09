Super Mario Bros. Wonder – Attendez-vous à l’inattendu

Doit-on encore présenter Mario ? Mascotte incontestée de Nintendo, le célèbre plombier revient dans quelques semaines dans une toute nouvelle aventure. L’occasion pour la firme de Kyoto de nous proposer sans (trop) crier gare un Nintendo Direct d’une quinzaine de minutes afin de nous présenter son dernier-né. Et il faut bien avouer qu’un quart d’heure n’était pas de trop pour découvrir les innombrables nouveautés qui nous attendent dans Super Mario Bros. Wonder.

Certes, cette nouvelle itération du jeu de plates-formes n’entend pas révolutionner le genre. Cela n’a d’ailleurs jamais été vraiment l’objectif de ces épisodes 2D, depuis New Super Mario Bros. sur Wii. Au contraire, ils se veulent beaucoup plus familiaux, axés sur le fun immédiat, sans concepts trop complexes. Disons-le tout de suite, clairement, Super Mario Bros. Wonder s’inscrit clairement dans cet héritage.

En effet, la mécanique historique phare de ces nouveaux épisodes 2D, c’est bien la dimension coopération. De nouveau, le titre sera jouable jusqu’à quatre joueurs simultanément sur une même machine, pour un joyeux bordel qui provoquera, à n’en pas douter, nombre de fous rires et bagarres amicales. Nintendo pousse d’ailleurs le curseur encore plus loin en renforçant l’aspect en ligne de son jeu, avec la possibilité d’aider des joueurs à travers le globe en disséminant divers objets notamment à leur intention.

Et tel un Dark Souls féérique, il sera possible d’observer les fantômes d’autres aventuriers vivant l’épopée en même temps que nous. Inutile ? c’est bien possible, mais on jugera sur pièce de la pertinence de cet ajout, les développeurs de Nintendo étant suffisamment taquins pour cacher certains aspects de fonctionnalités apparemment inutiles.

Mais finalement, dans le cœur de Super Mario Bros. Wonder, qu’est ce qui change vraiment ? Une question difficile tant le titre reste dans la continuité tout en se réinventant. Ainsi, nous aurons droit à des transformations inédites, dont l’une, cela n’a pas pu vous échapper, nous affichant sous le trait d’un éléphant. Puissant, l’animal nous permettra de piétiner à peu près tout ce qui bouge (et qui ne bouge pas aussi d’ailleurs) et de fouetter nos adversaires à l’aide de notre trompe. Trompe qui pourra aussi être utilisée pour puiser de l’eau et, par exemple, permettre de se frayer un chemin à travers de la lave.

On touche d’ailleurs l’un des points qui pourra faire de cet épisode un super bonbon de fun. Super Mario Bros. Wonder semble déborder d’idée, toutes plus inventives les unes que les autres, qu’il entend nous balancer au visage dans chacun des niveaux. Lancer des bulles pour enfermer les ennemis (y compris à travers les murs), changer la perspective des décors, forer dans le sol grâce à l’un des nouveaux costumes de Mario, la transformation éléphantesque donc, mais surtout les Fleurs Prodiges qui peuvent changer du tout au tout, jusqu’au plus absurde, le niveau et qui permettra, on l’imagine, de grandement varier les plaisirs.

Point intéressant d’ailleurs et qui permettra aussi de rompre une certaine monotonie, Super Mario Bros. Wonder permettra au joueur de s’équiper avant un niveau de badges. Dans les faits, cela octroiera à notre plombier préféré (ou l’un des nombreux autres personnages jouables, de Luigi à Daisy en passant par Toad ou Peach notamment) des capacités supplémentaires telles que planer un court instant, s’agripper à des parois ou d’être doté d’un super saut ou même d’un grappin.

Il faudra voir, manette en main, comment cet aspect se concrétisera dans le jeu, s’il s’agira d’un passage obligatoire ou simplement d’une aide pour les joueurs les plus en difficultés. De ce côté-là, Nintendo a d’ailleurs mis les petits plats dans les grands. Au programme, un personnage immortel (sauf en cas de chute dans le vide), la possibilité de faire les niveaux dans l’ordre de son choix (et donc de passer ceux qui pourraient poser problèmes) ou encore l’aide providentielle de joueurs en ligne (que nous avons évoqué précédemment). En bref, tout est fait pour le plus jeune des enfants puisse quand même aller au bout de l’aventure.

Et pour le joueur plus expérimenté, à la recherche d’un quelconque défi nous direz-vous ? Au-delà du fait que la licence Mario ne s’adresse plus vraiment à eux, on pourra imaginer, comme à l’accoutumée, qu’un monde final, éventuellement caché, leur sera adressé, mais rien n’a été évoqué sur ce point pour le moment. Ce qui n’a pas été caché cependant (un leak ayant même eu lieu quelques jours auparavant), c’est une Switch OLED collector, dont nous qualifierons le travail sur son esthétique d’inexistant (Nintendo avait commandé trop de peinture rouge à l’évidence), qui sera disponible dès le 6 octobre (mais n’inclura pas le jeu).

Comme on nous l’a bien répété, avec Super Mario Bros. Wonder, il faut toujours nous attendre à l’inattendu, et, sur le papier du moins, cette promesse semble être en bonne voie pour être tenue. Alors, en attendant d’en savoir un peu plus sur le jeu d’ici sa sortie le 20 octobre prochain sur Nintendo Switch, vous pouvez déjà vous délecter de cette première présentation détaillée du jeu, et commencer à écumer les annonces d’adoption d’éléphant magique.