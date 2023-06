Super Mario Bros. Wonder – Le plombier moustachu signe son retour

Le dernier Nintendo Direct réservait une petite surprise, qui, contrairement au poulain de Square Enix (le remake du second opus de Star Ocean), a soigneusement été gardée sous silence jusqu’à l’heure de la fameuse émission dispensée par le constructeur japonais. Alors était-ce prévisible au vu des rumeurs (en provenance de l’insider Zippo) qui circulaient il y a quelques temps ? Cela importe peu. Ce qu’il faut retenir, c’est que Nintendo a vraisemblablement réussi à raviver la flamme dans le cœur des joueurs et des fans de la célèbre saga du plombier moustachu.

Après le retour de Link avec Tears of the Kingdom, Nintendo est donc prêt à faire revenir l’une de ses autres figures majeures, la première d’entre toutes d’ailleurs, sur le devant de la scène avec Super Mario Bros. Wonder. Toutefois, l’expérience proposée sera quelque peu différente de la dernière grosse entrée de la série, qui remonte à 2017 déjà avec Odyssey. D’ailleurs, à ce sujet, l’intitulé de ce futur titre est assez révélateur sur l’orientation de l’opus.

En voyant le « Bros. », on est déjà plus que certain que l’on se dirige vers une forme bien plus classique de la formule, renvoyant aux premiers pas de la licence, même si on l’avouera sans mal qu’il y a certainement tout un monde entre ce que l’on pouvait nous offrir dans les années 80 et l’expérience à venir.

Offrant ainsi un cheminement en 2D (et à l’horizontal), Super Mario Bros. Wonder permettra de partir à l’aventure aux côtés de Peach, Daisy, Luigi, Yoshi, et Toad, sans oublier notre cultissime Mario, un casting jouable en solo comme en multijoueur local jusqu’à 4 joueurs. Le périple s’annonce assez amusant à vivre.

Artistiquement, ça dégage une certaine aura que l’on pourrait qualifier d’onirique, c’est très coloré et très animé. Du moins, comme on le voit dans la vidéo d’annonce, le titre a l’air dynamique. Un dynamisme qui est notamment le fruit du concept de ce nouveau jeu où la présence de certaines entités permettent de transformer le monde et de le mouvoir. Et puis, on ne va pas se mentir, ce qui a retenu avant tout notre attention, c’est la fascinante transformation de Mario en éléphant…

Mario et sa clique ont donc véritablement le vent en poupe en ce momentn: la franchise a réussi son excursion au cinéma en avril dernier, en faisant exploser le box office mondial (plus d’un milliard de dollars de recette) et elle s’apprête maintenant à colorer la fin d’année, avec ce successeur à Super Mario Bros. U prévu pour le 20 octobre prochain, soit au même moment que Marvel’s Spider-Man 2. La bataille s’annonce donc féroce entre les deux représentants de chez Sony et Nintendo…

Mais ce n’est pas tout, puisque Super Mario RPG, paru en 1994 sur SNES, aura droit à son remake le mois d’après, avant d’être succédé l’année d’après par d’autres titres. Eh oui, le Nintendo Direct a en effet été très riche si l’on se place du côté de la célèbre franchise : l’un des épisodes consacrés à Luigi reviendra sous une nouvelle et Peach bénéficiera elle aussi d’un épisode à elle. Une présence en surnombre qui serait plus que significative ?

En tout cas, avec Super Mario Bros. Wonder et autant d’annonces destinées à sa saga phare, Nintendo tient à offrir une sortie de choix, une véritable chant du cygne, pour sa Switch qui atteint désormais sa phase finale. On a commencé le cycle avec Zelda et Mario et on le finit avec Zelda et Mario. La boucle est bouclée.