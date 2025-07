Titan Quest II – Maîtrise, patience et promesse d’un héritage renouvelé

Dans sa dernière mise à jour de développement, Grimlore Games continue de lever le voile sur Titan Quest II, en présentant l’un des premiers builds jouables : le Crit Trick Shot Ashstalker, une combinaison agile et létale des maîtrises Hunting et Rogue. Si ces classes parleront aux vétérans du premier opus, leur nouvelle alchimie repose ici sur des compétences revisitées, articulées autour d’un gameplay plus fluide et d’un moteur modernisé.

Le personnage qu’on y incarne enchaîne les tirs rapides, critiques et rebondissants, tout en évitant l’encerclement grâce à des outils de mobilité et de contrôle de foule. À mi-chemin entre le tireur embusqué et l’assassin opportuniste, l’Ashstalker privilégie les embuscades éclairs et les enchaînements de dégâts critiques. On y observe notamment la compétence Trick Shot, qui permet à ses flèches de ricocher entre les ennemis, couplée à un ensemble de buffs critiques et de poison.

Un build offensif et nerveux

Le studio insiste sur la dimension offensive et exigeante de cette configuration. Le joueur devra enchaîner les groupes d’ennemis sans se faire submerger, en jonglant entre les compétences d’esquive, les effets de ralentissement, et la gestion des groupes. Dans les extraits partagés, on perçoit aussi une attention particulière portée à l’impact visuel des tirs — les flèches laissent un léger sillage lumineux, les critiques déclenchent des effets de caméra subtils, et la végétation réagit au passage des projectiles.

L’ensemble laisse entrevoir un vrai soin dans la sensation de jeu, même si la démonstration reste très ciblée. Ce build illustre en tout cas la souplesse offerte par le retour du système de double maîtrise, pilier du gameplay de la licence, et qui semble ici renforcé par des outils de personnalisation modernes : interface plus lisible, gestion affinée des arbres de talents, et une variété d’approches promises dès les premières heures de jeu.

Un développement encore sous silence

Côté production, Grimlore maintient le cap d’une sortie en 2025, sans date plus précise pour l’instant. Si un playtest fermé a eu lieu en mars dernier (non ouvert au public), aucun accès anticipé n’a été confirmé à ce jour. Le studio évoque cependant la possibilité d’un early access “cet été”, mais sans fenêtre officielle. Une prudence assumée, probablement motivée par le souhait d’éviter un lancement trop hâtif.

Les joueurs peuvent toutefois s’appuyer sur les différents journaux de développement publiés ces derniers mois pour observer les évolutions techniques du projet : décors plus riches, gestion dynamique de la lumière, et un soin global à l’animation et aux impacts. Sans bouleverser son héritage, Titan Quest II cherche visiblement à en extraire le meilleur pour l’adapter aux standards modernes.

Le Crit Trick Shot Ashstalker, s’il n’est encore qu’une première démonstration, réussit en tout cas à illustrer ce retour aux fondamentaux : un action-RPG technique, lisible, avec un vrai potentiel de buildcrafting — et la promesse, en fond, d’un avenir plus ambitieux pour la licence.