Vaultbreakers – Square Enix met la main à la pâte

En janvier 2025, le studio danois BetaDwarf, créateur de Forced et Minion Masters, présente un nouveau projet : Vaultbreakers, un RPG « à haut risque » en vue de dessus. On pourra le parcourir à sa guise, en solo ou en équipe dans un des deux modes proposés, PvE ou PvPvE.

Une triple annonce : playtest, financement et trailer

Le studio a annoncé un nouveau playtest, qui se déroule en ce moment même et qui prendra fin le 9 juillet. Il a aussi profité de l’opportunité pour glisser une information importante, celle de l’arrivée d’un financement qui vient pérenniser son développement. En effet, un géant de l’industrie vidéoludique Square Enix a choisi de prendre part à l’aventure en tant qu’investisseur. Hidaki Uehara, le directeur du développement commercial de Square Enix Holdings, affiche son engouement suite à son expérience de jeu et confie son optimisme quant à la contribution apportée à Vaultbreakers.

Lorsque j’ai joué à Vaultbreaker, j’ai été réellement conquis par l’expérience de la connexion avec les autres joueurs et celle de l’exploration de ce riche univers. Après avoir visité BetaDwarf et découvert la mission et la passion de l’équipe, nous avons décidé d’investir afin de les aider à réaliser leur rêve et proposer ce jeu aux joueurs du monde entier.

La démarche de BetaDwarf auprès de la communauté se distingue par l’écoute qui lui est apportée. Ce playtest est loin d’être la première tentative, puisqu’en à peine six mois, pas moins d’une quinzaine ont déjà été réalisés, et ont permis de rassembler plus de 50 000 joueurs. Ces nombreux tests rappellent les sprints en développement, ils ont pour but de recueillir l’expérience et les retours des joueurs afin de redéfinir régulièrement les priorités , les objectifs et de mettre à jour leur feuille de route. Ce financement de Square Enix se révèle comme une aubaine pour Steffen Kabbelgaard, le PDG de BetaDwarf, qui peut envisager un bel avenir pour le jeu et accélérer sa production.

Bénéficier de ce soutien additionnel est incroyable alors que nous sommes déjà avancés dans la production. Je vois désormais comment cela peut nous mener à un véritable succès plutôt qu’à un périple incertain.

Mais BetaDwarf ne se contente pas seulement de ces nouvelles, il révèle également le premier trailer de gameplay.

Après des débuts fragiles, BetaDwarf nous propose un projet avec des bases plus solides et abouties que ses deux premiers titres. Et grâce à l’appui de Square Enix, on pourrait imaginer non seulement de nouvelles perspectives pour Vaultbreakers mais aussi qu’il puisse devenir un tremplin pour ce studio indépendant danois.