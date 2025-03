Chrono Trigger – Square Enix célèbre les 30 ans et annonce divers projets pour 2026

Le 11 mars 2025 marque le 30e anniversaire de Chrono Trigger, J-RPG cultissime sorti en 1995 au Japon sur Super Nintendo, puis arrivé dans l’hexagone en 2009 sur Nintendo DS. Conçu par une équipe légendaire composée de Yuji Horii (Dragon Quest), Akira Toriyama (Dragon Ball) et Hironobu Sakaguchi (Final Fantasy), Chrono Trigger a su bouleverser le genre du J-RPG à son époque. Aujourd’hui encore, il demeure une référence incontestée dans l’univers du jeu vidéo japonais.

Afin de célébrer les 30 ans de la saga, Square Enix s’est exprimé pour annoncer, tout d’abord, un stream live centré sur la musique du jeu. Si vous avez apprécié la bande originale du titre et que vous n’avez pas peur de vous lever aux aurores, le live commencera ce vendredi 14 mars à 4 h 00.

L’éditeur en a également profité pour partager un message sur X, à travers lequel il annonce que divers projets autour de Chrono Trigger sont prévus pour 2026.

« Aujourd’hui marque le 30e anniversaire de la sortie de Chrono Trigger en 1995. Ce chef-d’œuvre intemporel, qui a traversé les générations et dont on parle encore aujourd’hui, est né d’un projet de rêve de Yuji Horii de Dragon Quest, Akira Toriyama de Dragon Ball et Hironobu Sakaguchi, le créateur de Final Fantasy. À l’occasion du 30e anniversaire, nous lancerons au cours de l’année prochaine divers projets qui vont au-delà du monde du jeu pour exprimer notre gratitude à tous ceux qui ont joué à Chrono Trigger jusqu’à présent ! »

Si rien de bien concret n’a été annoncé, cette déclaration laisse tout de même songeur. Cela fait maintenant de nombreuses années que les fans réclament à cor et à cri un remake du jeu. Davantage encore depuis l’annonce du remake HD-2D de Dragon Quest 3. Le jeu ayant été un succès (surtout au Japon), et vu le nombre de fans toujours actifs, il n’est pas impossible de voir un remake HD-2D de Chrono Trigger apparaître un jour.

Si l’idée d’un remake paraît pertinente, le passage sur les « divers projets qui vont au-delà du monde du jeu » laisse entrevoir d’autres possibilités, notamment, une éventuelle adaptation animée, que ce soit en série ou en film. Les cinématiques animées introduites à l’époque dans la version PS1 du jeu donnent un bon aperçu de ce qu’une adaptation dans les années 90 aurait pu donner. Un film ou une série avec les moyens actuels pourrait être extrêmement bien reçu par les fans.

Toujours dans cette optique « d’aller au-delà du monde du jeu », une adaptation en manga pourrait également être plausible. La saga de jeux Dragon Quest ayant déjà eu droit à plusieurs itérations en version papier, donc pourquoi pas Chrono Trigger ? Le manga pourrait être un bon moyen de faire découvrir cet univers aux nouvelles générations.

On pourrait également imaginer la sortie d’un artbook avec les croquis et illustrations de Toriyama. La proposition est certes moins alléchante qu’un remake, mais elle pourrait tout de même ravir les fans inconditionnels du maître. Quoi qu’il en soit, cette déclaration suscite beaucoup d’interrogations et on a déjà hâte d’en apprendre plus sur ces mystérieux projets.