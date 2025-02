Dragon Quest XII – La saga légendaire donne de ses nouvelles

L’attente autour de Dragon Quest XII: The Flames of Fate commence à être longue. Depuis son annonce en mai 2021 lors des 35 ans de la franchise, le silence de Square Enix inquiète les joueurs. Entre le manque d’informations concrètes et la récente restructuration de l’éditeur, nombreux sont ceux qui se demandaient si le projet avançait toujours. Heureusement, Yuji Horii, créateur de la saga, vient de briser ce long silence en partageant une petite mise à jour sur le développement du jeu.

L’annonce officielle de Dragon Quest XII consistait en un simple logo enflammé et quelques promesses intéressantes : un ton plus sombre et un système de combat réinventé. Square Enix avait même confirmé que le jeu tournerait sous Unreal Engine 5, une première pour la franchise. Mais après ces premières déclarations, plus rien. Aucun visuel, aucune bande-annonce, aucun détail supplémentaire n’a filtré.

Les choses se sont compliquées lorsque Square Enix a lancé une restructuration majeure en 2023, suite à des résultats financiers décevants. Yu Miyake, producteur principal de la série Dragon Quest depuis 1992, a quitté son poste pour diriger la division des jeux mobiles et Yosuke Saito, producteur de la série NieR, a été désigné pour reprendre la direction de la série. Cette réorganisation a entraîné des retards dans le développement du jeu ; retards encore ajoutés à ceux provoqués par la crise du COVID.

La crainte d’un développement chaotique était donc bien fondée mais Yuji Hori à récemment pris la parole pour rassurer les joueurs :

« Il y a encore beaucoup de choses dont je ne peux pas parler. Mais pour le moment, je peux vous dire que nous travaillons sur Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake, et que nous travaillons dur sur Dragon Quest 12. J’espère que nous serons en mesure de partager plus d’informations petit à petit »

De maigres nouvelles donc, mais qui laissent entendre que le développement avance bien. On espère maintenant que la communication autour du jeu va enfin s’accélérer et que des images du titre ainsi que de nouvelles informations seront révélées prochainement. Le Nintendo Direct prévu pour le mois d’Avril pourrait être l’occasion parfaite pour le faire. D’ici là, croisons les doigts.