Resident Evil: Survival Unit – L’horreur à la sauce gestion sur mobile

Annoncé il y a peu, Resident Evil: Survival Unit s’est un peu plus montré à l’occasion d’un événement dédié dans la nuit du 10 au 11 juillet. Jusqu’à présent, nous savions que le jeu allait s’inscrire dans la mouvance actuelle des jeux mobiles de gestion de ressources et de personnages. Et aujourd’hui, nous en découvrons un peu plus avec notamment une vidéo de présentation de l’équipe de développement. Découvrons ensemble en quoi ce Resident Evil: Survival Unit pourrait se distinguer de la rude concurrence du mobile.

Resident Evil: Survival Unit est annoncé comme un survival horror stratégique où toutes les ressources mises à votre disposition seront utiles. Les phases de gameplay alterneront entre recherche de ressources dans les décors, phases d’action et enfin de gestion. Mais cet épisode mobile possède également un scénario qui a doucement commencé à se montrer.

Cet opus se déroule dans un univers parallèle au canon de la franchise. L’histoire est inédite et originale et permet donc une plus grande liberté d’approche. Tout commence dans un hôpital abandonné de Racoon City. Le protagoniste (qui partage certains traits physiques avec Ethan Winters) se réveille et tente de fuir les sombres couloirs infestés de zombies. Bien assez tôt dans l’aventure vous croiserez la route de Claire Redfield et à partir de ce moment, la boucle principale de gameplay se mettra en route.

Avec l’aide de Claire, vous devrez établir votre base dans un manoir (petite référence au premier Resident Evil) et préparer de nombreux raids pour acquérir des ressources et devenir le plus coquet et puissant des chasseurs de zombies de la cité des ratons laveurs. Le manoir pourra profiter d’améliorations qui seront grandement utiles au développement de vos héros, mais également à la recherche de nouvelles missions. Les équipes que vous devrez former pour partir à la chasse aux infectés sont composées de 3 héros issus de l’univers de Resident Evil.

Pour obtenir les fameux visages iconiques de la licence, le jeu se dirige vers une mécanique gacha avec un système de tirage qui vous permettra, ou non, d’obtenir des héros plus ou moins légendaires et aux compétences plus ou moins efficaces lors des séquences d’action. Ces dernières sont en pilotage automatique, comprenez par là que les personnages s’occupent seuls de la menace, mais vous pourrez tout de même agir sur le combat grâce aux fameuses compétences.

En somme rien de bien neuf sous le soleil du jeu mobile. Resident Evil: Survival Unit est, à première vue, une proposition des plus simples : gestion de base, des ressources, missions à accomplir pour obtenir toujours plus de tirages… La seule chose qui semble se distinguer de l’ensemble, c’est la patte Resident Evil apposée au jeu. Aux vues des images de gameplay dévoilées, nous nous rapprochons de ce que peut proposer un DC: Dark Legion ou un State of Survival, ce qui, dans les faits, n’est pas vraiment reluisant.

Capcom prend tout de même un risque en laissant la licence à Aniplex et JOYCITY pour développer un nouveau chapitre du lore de Resident Evil sur mobile, une première pour la saga. En utilisant le prétexte du « multivers », le développeur nippon assure tout de même ses arrières afin de ne pas détériorer l’histoire de la licence, mais semble tout de même tomber dans le piège du Free to Play mobile interchangeable, qui à terme dévoilera un autre visage, celui du pay to win alléchant vous proposant d’avoir un Leon S. Kennedy 5 étoiles en échange d’un menu pécule.

Seul l’avenir nous le dira, mais en observant de plus près le marché actuel du jeu mobile, c’est probablement la seule chose horrifique qui pend au nez des joueurs. Resident Evil: Survival Unit sera disponible sur iOS et Android. Aucune date de sortie n’a été annoncée.