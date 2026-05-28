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Saison 2 de Marathon – Bungie abat ses dernières cartes pour sauver son extraction-shooter

Image d'annonce de la saison 2 de Marathon

Ninof

Dresseur de Pokémon avant même de savoir lire, aventurier parcourant toutes les régions de Kanto à Lothric. Fan de RPG, cinéphile et grand lecteur de romans policiers/fantastiques.

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