Saison 2 de Marathon – Bungie abat ses dernières cartes pour sauver son extraction-shooter

Bungie reste au cœur de l’actualité. Avec la fin programmée du développement de Destiny 2, tous les espoirs et l’avenir financier du studio reposent désormais sur Marathon, son récent extraction-shooter. Si ce dernier peine encore à trouver et à fidéliser son public, les développeurs n’ont pas dit leur dernier mot et déploient l’artillerie lourde pour le lancement de la Saison 2.

Une Saison 2 plongée dans l’obscurité

Qui dit nouvelle saison, dit forcément nouveau contenu pour Marathon. L’ajout majeur de cette mise à jour est l’introduction d’une version sombre du Marécage trouble, ajoutant une ambiance survival horror à cet environnement. Les joueurs pourront d’ailleurs explorer une nouvelle zone présente dans les pièces supérieures du Complexe.

Pour survivre et s’orienter dans ces lieux hostiles, les joueurs devront s’appuyer sur un nouvel arsenal tactique mis à leur disposition :

Une lampe torche, accessible par défaut à tous les joueurs sur cette carte.

Des munitions et grenades vectorielles, capables de créer des halos de lumière persistants à l’impact.

Des fusées éclairantes pour illuminer de larges zones.

Des lunettes de vision nocturne, qui éclaireront brièvement les alentours lors de la mise en joue.

En marge de cet équipement, un tout nouveau cadre de runner fait son apparition : la Sentinelle. Ce cadre, résolument axé sur la défense, se distingue par sa compétence principale, soit le déploiement d’une plateforme capable d’intercepter et de détruire les grenades ennemies, tout en améliorant le maniement des armes des alliés à proximité. Le kit Sentinelle inclura également une mine de proximité ainsi qu’un détecteur de mouvements à courte portée, pour mieux repérer les ennemis.

Le Berceau : la refonte très attendue de la progression

Outre l’ajout de nouvelles armes, Bungie revoit en profondeur son système de progression avec l’introduction du Berceau. Cette nouvelle interface permet d’améliorer les statistiques de ses runners sans être bridé par la progression de faction. Particulièrement flexible, Le Berceau propose des améliorations communes à tous vos cadres, reconfigurables à tout instant sans la moindre pénalité. Atteindre certains paliers débloquera même des attributs supplémentaires, offrant aux joueurs un contrôle total sur leur style de jeu au fil de la saison.

L’ensemble sera évidemment accompagné de nombreux ajustements d’équilibrage et de corrections de bugs, répondant directement aux récents retours de la communauté.

Une semaine d’essai gratuit pour relancer la machine

Conscient de l’enjeu critique, Bungie accompagne ce lancement d’une initiative forte. La Saison 2 introduit une réinitialisation quasi totale de la progression, offrant ainsi aux nouveaux arrivants l’opportunité de démarrer sur un pied d’égalité avec les vétérans du jeu. Pour capitaliser sur cette remise à zéro, le studio lance une semaine d’accès entièrement gratuit.

Du 2 au 9 juin, Marathon sera jouable sans frais sur PC (Steam), PS5 et Xbox Series. Toute la progression accumulée durant cette période sera d’ailleurs conservée pour les joueurs qui décideraient de franchir le pas de l’achat final.

Il y a deux semaines, Bungie admettait publiquement vouloir adoucir l’expérience d’intégration de Marathon. Les données internes montraient en effet qu’une grande proportion de curieux abandonnait le jeu très rapidement, découragée par une initiation jugée beaucoup trop abrupte. Il reste désormais à espérer que ces ajustements de gameplay suffiront à corriger le tir, sans quoi cette semaine de gratuité ne parviendra pas à faire (re)venir suffisamment de joueurs motivés pour maintenir les serveurs à flot.