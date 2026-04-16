Des débuts contrastés pour Marathon, mais Bungie reste confiant pour l’avenir

Sorti le 5 mars 2026, Marathon est le dernier-né des jeux-services de Sony. Le titre de Bungie débarque dans un contexte de l’industrie particulièrement tendu : non seulement il doit faire face à la concurrence d’Arc Raiders, mais il arrivait également à peine une semaine après l’annonce de fermeture brutale de Highguard, qui n’aura tenu que trois mois.

Malgré un développement chaotique, Marathon a su éviter le naufrage à son lancement. Les retours de la presse et des joueurs sont globalement positifs, et les premiers patchs correctifs accompagnant la mise à jour de mi-saison commencent à pointer le bout de leur nez. Cependant, avec un coût de développement estimé à 200 millions de dollars, le succès n’est pas une option, et l’évolution du nombre de joueurs sera le juge de paix.

Une chute de fréquentation compensée par un engagement record

Sur le plan commercial, Marathon a franchi le cap symbolique du million de ventes. Mais la viabilité d’un jeu-service se mesure à la rétention de son public. De ce côté-là, le bilan est contrasté.

D’après les données de SteamDB, le jeu a rassemblé environ 90 000 joueurs en simultané lors de son pic de lancement. Un score solide, mais qui reste en deçà d’un Arc Raiders, toujours capable d’atteindre la barre des 100 000 joueurs quotidiens plusieurs mois après sa sortie. Plus inquiétant : un mois et demi plus tard, le pic sur 24 heures stagne autour des 25 000 joueurs, soit une chute de fréquentation de près de 70%, et Marathon se retrouve déjà avec moins de joueurs simultanés qu’Helldivers 2.

Pourtant, la panique n’est pas de mise. L’hémorragie semble se stabiliser et les statistiques d’engagement peuvent donner confiance :

Plus de 25% des acheteurs sur Steam ont déjà dépassé la barre des 50 heures de jeu.

Près de 10% des joueurs ont franchi le cap des 100 heures.

Le titre affiche quasiment 90% d’évaluations positives.

Marathon perd des joueurs, certes, mais il parvient à fidéliser son noyau dur de manière bien plus profonde que la moyenne des jeux-services.

Comment expliquer cette dualité entre une baisse rapide du nombre de joueurs et un attachement viscéral de ceux actifs ? Paul Tassi, journaliste chez Forbes, a récemment livré son analyse : selon lui, la clé réside dans la difficulté du jeu.

Bungie a toujours défini Marathon comme un extraction-shooter exigeant. Cette difficulté agit comme un filtre naturel : elle rebute et démotive rapidement les joueurs souhaitant moins s’investir, mais elle offre une expérience hautement gratifiante qui fidélise les plus motivés, renforcée d’ailleurs par l’ajout de Cryo Archive, une des meilleures activités du jeu.

Bungie joue gros pour son avenir

Même avec d’excellents chiffres d’engagement, Bungie aura besoin de faire croître sa base de joueurs. L’enjeu est colossal. Alors que le cycle de vie de Destiny 2 touche à sa fin, Marathon devient la principale source de revenus du studio, prenant ainsi une place prépondérante dans leur stratégie globale.

Bungie a traversé une période sombre, subissant deux vagues de licenciements au cours des trois dernières années. Malgré cela, le studio compte encore près de 800 employés à charge. Marathon doit impérativement générer suffisamment de profits pour financer ces effectifs, mais aussi pour soutenir le développement du futur Destiny 3, dont le projet aurait été validé par Sony l’année dernière.

Bien que non idéal, le démarrage de Marathon permet tout de même au studio de travailler sereinement sur le contenu à venir. Bungie ne cède d’ailleurs pas à la panique, l’ambiance est meilleure qu’il y a quelques mois, et le studio se veut confiant pour l’avenir, comme en témoigne cette déclaration dans la FAQ du jeu :

« Nous sommes engagés sur le long terme avec Marathon. Nous nous réjouissons de nombreuses années d’améliorations constantes dans tous les aspects du jeu. »

Historiquement, Bungie a toujours su faire grandir la communauté de Destiny au fil des extensions. Reste à voir s’ils arriveront à faire de même pour Marathon, afin d’assurer au studio un avenir serein.