Bungie dévoile la roadmap marathonienne

Aujourd’hui, après de nombreuses péripéties de développement, Bungie lance enfin Marathon, son extraction-shooter. Mais comme pour tout jeu-service, la communauté n’attend pas seulement de voir le jeu de base : elle veut savoir comment il sera alimenté sur la durée. Une roadmap claire est vitale pour motiver les joueurs à s’investir. Sans une base d’utilisateurs solide et régulière, un jeu-service ne survit jamais très longtemps, l’échec fulgurant de Highguard étant là pour nous le rappeler douloureusement.

Une roadmap de 42km

Bungie a donc fini par dévoiler la structure du contenu à venir pour Marathon. Sans grande surprise pour le genre, le titre fonctionnera avec un système de saisons d’une durée d’environ trois mois. Chaque saison apportera son lot de changements de gameplay, de nouveaux équipements et de zones inédites. Point très positif : ces saisons seront accessibles gratuitement. Il n’y aura pas de DLC payants pour fragmenter la communauté, seul l’achat du jeu de base est requis.

La mécanique majeure à retenir est la réinitialisation de la progression à chaque début de saison. Les joueurs repartiront de zéro en termes d’équipement. Bungie justifie ce choix par la volonté de maintenir une tension constante. En fin de cycle, un joueur lourdement équipé n’a plus grand-chose à perdre et joue de manière beaucoup plus imprudente. Le studio souhaite éliminer ce sentiment d’invincibilité dans Marathon : chaque nouvelle saison doit représenter une nouvelle montagne à gravir.

Une table presque rase

Que les joueurs se rassurent, cette table rase ne fera cependant pas tout perdre. Au-delà de l’expérience de jeu et des réflexes acquis sur le terrain, plusieurs éléments persisteront d’une saison à l’autre :

Les cosmétiques : Tous les skins (gagnés en jeu ou achetés) restent dans l’inventaire.

Le lore : Le codex regroupant l’histoire de l’univers ne sera pas réinitialisé.

Les Factions : Les contrats de liaison sont conservés. Les joueurs n’auront donc pas à débloquer les niveaux de réputation des factions à chaque fois, ce qui évite un grind artificiel et répétitif.

Un flux de contenu continu

Le nouveau contenu ne se contentera pas d’arriver uniquement le jour du lancement d’une saison. Pour la Saison 1, baptisée « First Step », une nouvelle zone et une arme inédite seront ajoutées d’ici quelques semaines. Le mode Classé, absent au lancement, fera quant à lui son apparition durant la deuxième moitié du mois de mars, le temps que les premiers runners s’habituent au gameplay et maîtrisent les cartes.

Un gros patch de mi-saison est également au programme, et de nouveaux implants d’amélioration pour les runners seront ajoutés au cours de la saison. La Saison 2, « Nightfall », prendra le relais au mois de juin avec un tout nouveau mode de jeu et le fameux système « Cradle », qui offrira aux joueurs une autonomie accrue sur les statistiques de leurs runners pour une personnalisation plus poussée.

Comme l’a déclaré le studio :

« Marathon va continuer à grandir et à évoluer. Le jeu et le monde de Marathon offriront une expérience bien différente dans un an par rapport à aujourd’hui, grâce à l’ajout de nouvelles fonctionnalités et à l’avancée du voyage pour découvrir ce qui est arrivé aux colons de Tau Ceti. »

C’est maintenant aux joueurs de décider si Marathon les convainc sur la durée. Rendez-vous l’an prochain pour vérifier si Tau Ceti est toujours une planète grouillante de vie… ou une nouvelle planète abandonnée.