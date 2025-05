Marathon – « La vibe n’a jamais été aussi mauvaise »

Marathon sera-t-il la bonne surprise de Bungie ou le prochain accident industriel de Playstation ? D’un côté, on a le savoir-faire de Bungie, qui a fait tenir debout un Destiny 2 salué par les joueurs et la critique depuis 2017. C’est même pour cette raison précise que Sony a investi dans le studio. On a aussi quelques visuels très cools, avec une véritable direction artistique qui semble réussir à se démarquer. Hélas, une qualité qui a pris un coup dans l’aile alors que le développeur vient de reconnaître que le travail d’une artiste, Antireal, avait été intégré « par accident » au jeu alors que l’autrice n’avait pas autorisé l’exploitation de son œuvre.

De l’autre côté, on a la « menace » Concord, comme une épée de Damoclès, qui rappelle qu’un démarrage poussif pourrait entraîner l’annulation quasi-immédiate du jeu. Ajoutons à cela des premiers tests qui sont loin d’avoir été concluant. Dans un article pour Forbes, Paul Tassi écrit ainsi que le moral chez Bungie est en « chute libre » : « la vibe n’a jamais été aussi mauvaise », écrit-il, citant les salariés.

Tassi, qui a pu s’entretenir avec des salariés et des ex-salariés de Bungie, explique ainsi que tout le monde au studio s’inquiète de ce que va devenir la structure si Marathon se plante. Le mot n’est jamais écrit dans l’article de Forbes, mais c’est bien la menace de la fermeture du studio qui plane. On sait très bien que depuis quelques années maintenant, Sony (et pas que…) est atteint de « fermeturite aigue » : on pense au triste exemple de Firewalk Studios (Concord), mais aussi à des historiques comme Japan Studios, dont la créativité particulièrement renommée et appréciée ne l’a pas sauvé, seule la réussite commerciale semblant trouver grâce aux yeux du constructeur.

Marathon doit donc être un succès en termes de ventes. Une perspective de moins en moins certaine au fur et à mesure que les jours passent. Nous nous étions posé la question de la pertinence du modèle économique (un jeu payant dans un univers de free to play), le questionnement chez Bungie irait bien au-delà de ça désormais, notamment suite aux retours décevants des premiers playtests.

Tout le plan marketing prévu pour juin, qui comprenait un nouveau trailer et le lancement des précommandes, a été mis en pause pour être retravaillé. Le spectre du report hante ces décisions, même si rien en ce sens n’a été annulé. Cependant, Paul Tassi écrit que « au point où l’on en est, il se pourrait qu’un report de 3, 6 ou 12 mois ne puisse fixer ce qui plombe le jeu, et qui va au-delà des problèmes de présentation et de playtests, et qui, pour beaucoup de monde, est dû au concept même du jeu, discutable même si très bien emballé ». Ouch !